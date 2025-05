Dezinformacja nasili się tuż przed wyborami. Niebezpieczne nowe technologie i treści

Czy w szerzeniu dezinformacji rośnie rola technologii?

Zdecydowanie, rozwój technologii ma ogromny wpływ na szerzenie dezinformacji. Jej dostępność sprawia, że fałszywe treści produkowane i dystrybuowane są masowo. Nie tylko jeśli chodzi o deepfake, ale także o automatyzację nieautentycznych kont w mediach społecznościowych. A to oznacza, że w krótkim czasie można opublikować nienaturalnie dużą liczbę dezinformujących wpisów.

Jeśli chodzi o sam deepfake, to jego stworzenie zajmuje obecnie krótką chwilę. Można to zrobić za pomocą łatwo dostępnych narzędzi w przeglądarce czy aplikacji w telefonie. Często są one bezpłatne, a przez to powszechne. Coraz lepsza jest przy tym jakość preparowanych zdjęć czy grafik. Wygląd i ruchy prezentowanej osoby są wiernie odtwarzane. Czasem wygląda to bardzo naturalnie. Niejednokrotnie potrzeba zewnętrznego oprogramowania do analizy wideo czy zdjęć, by sprawdzić, czy materiał wygenerowano przy pomocy AI.

Warto zauważyć, że dzięki rozwojowi technologii, analitycy zyskują dodatkowe narzędzia do weryfikacji i detekcji dezinformacji.

Kandydaci w wyborach prezydenckich są już wykorzystywani do dezinformacji?

Odnotowujemy głównie reklamy w mediach społecznościowych, które są wygenerowanymi deepfake’ami. Jako zjawisko i metoda szerzenia dezinformacji nie jest to nic nowego. Jednak w wielu przypadkach jakość jest już tak wysoka, że odbiorcy są realnie narażeni na manipulację lub próby oszustwa. Warto wskazać, że deepfake to także metoda na wyłudzanie danych lub środków. Spreparowane filmy czy zdjęcia służą do nakłaniania do inwestycji lub odbioru wygranej. W ostatnim czasie obsługiwaliśmy takie zgłoszenia z wykorzystaniem wizerunku Lecha Wałęsy, Agaty Dudy oraz kandydatów na prezydenta - Sławomira Mentzena czy Rafała Trzaskowskiego.

