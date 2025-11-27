Suwerenność oznacza odporność. Europejskie dane są pod ochroną

Jakie największe wyzwania widzi Pan w praktycznym wdrażaniu AI Act w sektorze prywatnym i publicznym?

Jak w przypadku każdej regulacji, wdrożenie AI Act zajmie trochę czasu – zarówno naszym klientom, jak i nam samym – aby zapewnić, że to, co budujemy, jest w pełni zgodne z przepisami. Choć jesteśmy wciąż na wczesnym etapie rozwoju sztucznej inteligencji, to właśnie ten moment otwiera przed nami ogromne możliwości. Uczymy się każdego dnia. Za trzy czy cztery lata będziemy używać jej w sposób, którego dziś prawdopodobnie nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Już teraz firmy, z którymi współpracujemy, wykorzystują AI w sposób, o którym nie myśleliśmy jeszcze 6-9 miesięcy temu. Tworzymy nowe rozwiązania w zawrotnym tempie. Dlatego też regulacje, takie jak AI Act, będą musiały być elastyczne i zdolne do adaptacji.

Jak Polska wypada na tle innych krajów regionu pod względem prawnym i technologicznym?

Mamy do czynienia z zaawansowanymi w transformacji AI klientami w sektorze prywatnym i publicznym. Nie bez przyczyny inwestujemy w Polsce, ponieważ wierzymy, że jest naprawdę przygotowana na innowacje i ich szybki rozwój. W Ameryce mówi się: „Potwierdź swoje słowa czynami, ryzykując pieniądze”. W Polsce udowadniamy nasze zaangażowanie inwestując w infrastrukturę chmurową, sztuczną inteligencję, umiejętności oraz cyberbezpieczeństwo, ponieważ naprawdę wierzymy w ten rynek.

Jednym z kluczowych obszarów naszego zaangażowania jest cyberbezpieczeństwo. Według najnowszego Microsoft Digital Defense Report, Polska zajmuje trzecie miejsce wśród najbardziej atakowanych państw w Europie. Jednocześnie, według niezależnego raportu National Cybersecurity Index, jest oceniana jako jedno z najlepiej przygotowanych państw pod względem odporności cyfrowej. Microsoft aktywnie wspiera te działania – m.in. poprzez szkolenia z zakresu AI i cyberbezpieczeństwa oraz strategiczną współpracę z MON.

Polska wyróżnia się szybkim tempem adopcji technologii cyfrowych. Zgodnie z badaniem KPMG „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu 2025”, aż 82 proc. polskich firm rozpoczęło implementację rozwiązań opartych na AI, podczas gdy rok wcześniej było to jedynie 28 proc. Dane z Microsoft Work Trend Index 2025 potwierdzają ten trend – 84 proc. liderów biznesu w Polsce planuje wdrożyć agentów AI w ciągu najbliższego roku, a już dziś 33 proc. organizacji wykorzystuje agentów AI do automatyzacji procesów, a dla 30 proc. pracowników AI staje się partnerem w podejmowaniu decyzji.

Komisja Europejska rozważa opóźnienia w niektórych przepisach AI Act. Czy to pozytywny sygnał?

Odpowiedź na to pytanie zależy od perspektywy. Myślę, że ostatecznie musimy zobaczyć, co z tego wyniknie, które zapisy zostaną opóźnione, a które nie. My idziemy pełną parą, aby być w pełni zgodni ze wszystkimi przepisami AI Act. To jest po prostu część naszego DNA. Musimy budować platformę, na której nasi klienci będą budować swoje systemy i sami pozostawać będą w zgodzie z przepisami.

AI Act to nie jedyny punkt tarć. Jakie inne kwestie technologiczne stają się coraz ważniejsze w relacjach transatlantyckich?

Widzimy, że suwerenność jest dla naszych klientów kluczowym tematem. Nie tylko ze względu na relacje transatlantyckie, ale chodzi też o szerszy aspekt budowania odporności. Wszyscy zaczynają sobie uświadamiać ryzyka cybernetyczne, ale także zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i innymi wyzwaniami w przestrzeni cyfrowej. Dlatego domagają się suwerenności i odporności. Odpowiadamy na te oczekiwania. W kwietniu Brad Smith ogłosił w Brukseli pakiet pięciu zobowiązań cyfrowych dla Europy, w którym Microsoft realizuje potrzeby europejskich klientów, rządów i społeczeństw. Jednym z kluczowych elementów jest budowa centrów danych w Europie. To fizyczna infrastruktura, która nie jest na kółkach. Zostaje tu na stałe i staje się fundamentem cyfrowej suwerenności. Zapowiedzieliśmy rozbudowę infrastruktury chmurowej o 40 proc. w ciągu dwóch lat, co zwiększy liczbę centrów danych w Europie do ponad 200 do 2027 r. Ta ekspansja ma umożliwić każdemu krajowi UE pełne wykorzystanie technologii chmurowych i AI dla wzrostu gospodarczego. W Polsce już w 2023 r. Microsoft otworzył pierwszy region chmurowy, a w 2025 r. ogłoszono dalsze inwestycje rzędu 2,8 mld zł na rozbudowę tej infrastruktury.