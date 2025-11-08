Firma McKinsey opublikowała nowy raport o stanie AI. Jaki jest najbardziej zaskakujący wniosek?

Nie jestem pewien, czy jest on zaskakujący, ale na pewno jest bardzo interesujący z humanistycznego punktu widzenia. Wiele osób skupia się na sprzęcie, podczas gdy my stwierdzamy, że technologia odgrywa tak naprawdę bardzo małą rolę w sukcesie. Tu chodzi wyłącznie o nas – ludzi, którzy stoją za procesami. To czynnik ludzki, a nie sam kod czy maszyna, wpływa na ostateczny rezultat.

Co okazało się inne niż prognozowaliście przed rokiem?

Zdecydowanie jest to Agentowa AI. Agenty, czyli systemy AI, które potrafią samodzielnie wykonywać zadania i planować kolejne kroki, stały się częścią naszej codzienności, a wszyscy mówią o nich więcej niż kiedykolwiek. Aż 62 proc. respondentów naszej ankiety deklaruje, że ich organizacje już eksperymentują z agentami AI, co pokazuje ogromne zainteresowanie tym przełomem. W przeciwieństwie do zeszłego roku, dyskusja przesunęła się z pytania „czy to działa” na „gdzie i jak mamy to wdrożyć”.

Agentowa AI stała się częścią codzienności. W tym roku dyskusja przesunęła się z pytania „czy to działa” na „gdzie i jak mamy to wdrożyć”

Widzimy, że niemal każda firma eksperymentuje z AI, a coraz więcej wprowadza rozwiązania do produkcji. Staje się to codziennością. Skoro po raz pierwszy w historii ludzkości można operować AI za pomocą ludzkiego języka (a więc ktoś, kto dobrze opanował język, może być lepszy od wielu inżynierów), ta kombinacja z agentami powoduje, że kadra kierownicza może na nowo zaprojektować procesy w firmie.

Mówi Pan o agentach jako o przełomie. Jakie są Pańskie prognozy dotyczące konkretnych, codziennych zadań, które agenci przejmą najszybciej?

Jeśli spojrzeć na obecną sytuację, widzimy trzy najbardziej popularne dziedziny. To tworzenie oprogramowania, gdzie agenci wspierają inżynierów w pisaniu kodu i automatyzacji testów. Potem obsługa klienta, zarówno po stronie serwisu, jak i w zakresie sprzedaży. I jeszcze operacje Back Office, coraz więcej agentów przejmuje zadania w działach HR i finansów.