Materiał powstał we współpracy z Hisense

Rozwój technologii laserowej sprawił, że nowoczesne projektory coraz częściej trafiają do naszych salonów i stają się realną alternatywą dla dużych telewizorów. Powód jest prosty: jako użytkownicy oczekujemy dziś coraz większych ekranów.

Bez telewizora na całą ścianę

Telewizory o przekątnej 65 czy 75 cali, jeszcze do niedawna uznawane za imponujące, wielu osobom przestają już wystarczać. Tymczasem projektor pozwala uzyskać obraz o przekątnej 100, 120, 150, 200, a nawet 300 cali bez konieczności przynoszenia do domu ogromnego telewizora zajmującego całą ścianę.

Dla miłośników filmów, sportu czy gier różnica jest ogromna. Oglądanie meczu na wielkim ekranie czy seans filmowy w skali zbliżonej do kinowej dają zupełnie inne doświadczenie niż największy nawet telewizor.

Foto: Hisense

Równocześnie zmienił się sposób korzystania z projektorów. Kiedyś ich konfiguracja wymagała cierpliwości i wiedzy technicznej. Dziś, dzięki najnowszym technologiom, coraz więcej modeli samodzielnie ustawia ostrość i geometrię obrazu oraz dopasowuje go do ekranu, a nawet rozpoznaje przeszkody znajdujące się na ścianie. W praktyce oznacza to, że urządzenie można postawić niemal wszędzie i od razu rozpocząć oglądanie.

Istotny jest również skok w jakości obrazu. Nowoczesne laserowe źródła światła zapewniają wysoką jasność i ogromną paletę kolorów, dzięki czemu wiele projektorów można wykorzystywać nie tylko wieczorem, lecz także w ciągu dnia. To właśnie ten element przez lata był jedną z największych przewag telewizorów. Dziś różnica jest coraz mniej odczuwalna.

Rynek projektorów jest przy tym znacznie bardziej zróżnicowany niż kiedyś. Pierwszą grupę tworzą modele mobilne, lekkie i kompaktowe, które można łatwo przenosić między pomieszczeniami. To propozycja dla osób, które nie chcą przywiązywać sprzętu do jednego miejsca i cenią swobodę użytkowania. Drugą kategorię stanowią projektory klasy premium, przeznaczone dla wymagających użytkowników oczekujących maksymalnej jakości obrazu, rozbudowanych funkcji i parametrów pozwalających stworzyć prawdziwe kino domowe.

Foto: Hisense

Trzecią grupę tworzą systemy Laser TV, które pod względem wygody działania przypominają klasyczny telewizor. Projektor ustawiany jest tuż przy ścianie lub ekranie, wyposażony jest w system Smart TV, często także tuner telewizyjny i rozbudowane nagłośnienie. W praktyce użytkownik otrzymuje kompletne centrum rozrywki gotowe do działania zaraz po instalacji.

Cztery sposoby na wielki obraz

To właśnie wygoda staje się dziś jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za projektorami. Tak działają na przykład urządzenia od Hisense.

Zaawansowane technologicznie projektory Hisense nie wymagają dodatkowego nagłośnienia, odtwarzaczy czy przystawek streamingowych. Oferują automatyczną konfigurację, wysokiej klasy dźwięk i dostęp do najpopularniejszych platform VoD. Rozwiązują więc nie tylko problem wielkości obrazu, ale również nadmiaru sprzętu w salonie.

Jednym z przykładów projektora mobilnego w ofercie firmy jest Hisense C3, który otwiera nową linię. Wkrótce dostępne będzie pełne portfolio.

Kompaktowa konstrukcja i niewielka masa pozwalają łatwo przenosić urządzenie między salonem, sypialnią czy też zabrać je na wyjazd ze znajomymi. C3 został bowiem stworzony dla użytkowników, którzy chcą korzystać z dużego ekranu tam, gdzie akurat mają na to ochotę.

Foto: Hisense

To sprzęt, który przełamuje bariery. Sufit, szara ściana czy chropowata elewacja nie stanowią dla niego problemu. Chcesz zorganizować seans pod chmurką? Nic trudnego – wystarczy zarzucić prześcieradło na trzepak i ekran gotowy.

Dzięki technologii TriChroma RGB Laser i rozdzielczości 4K projektor Hisense C3 oferuje kinowe wrażenia bez konieczności stałej instalacji. Automatyczna konfiguracja obrazu sprawia, że uruchomienie zajmuje zaledwie chwilę, a system audio opracowany wspólnie z JBL pozwala cieszyć się fantastycznym dźwiękiem bez dodatkowych głośników.

Z myślą o bardziej wymagających użytkownikach zaprojektowany został model XR10. Oferuje jakość obrazu i funkcjonalność z najwyższej półki: technologia TriChroma, bardzo wysoka jasność oraz rozbudowane systemy automatycznej kalibracji sprawiają, że urządzenie może pełnić rolę centrum domowej rozrywki niezależnie od warunków.

XR10 wyróżnia się eleganckim wyglądem oraz zaawansowaną konstrukcją. Dysponuje m.in. 17-częściowym obiektywem w całości wykonanym ze szkła, oferuje funkcję przesunięcia obiektywu (LensShift), jest chłodzony cieczą, został także wyposażony w system audio Devialet | Opéra de Paris. To sprzęt dla osób, które chcą połączyć wielki ekran z bezkompromisową jakością.

Inna propozycja od Hisense to projektor PX3-PRO z kategorii Laser Cinema, wykorzystujący ultrakrótki rzut. W praktyce oznacza to możliwość wyświetlania ogromnego obrazu z odległości zaledwie kilkunastu centymetrów od ściany.

Foto: Hisense

PX3-PRO oferuje obraz w jakości 4K, obsługę formatów Dolby Vision i IMAX Enhanced, a także rozbudowane funkcje dla graczy. Jednocześnie zachowuje prostotę użytkowania charakterystyczną dla urządzeń przeznaczonych do codziennej rozrywki.

Na szczycie oferty znajduje się Laser TV L9Q – kompletne rozwiązanie dla osób, które chcą zastąpić telewizor wielkoformatowym ekranem. Użytkownik otrzymuje nie tylko projektor, ale również specjalny ekran ALR, który pozwala komfortowo oglądać obraz także przy świetle dziennym.

L9Q może wyświetlać obraz o przekątnej nawet 200 cali, a dzięki systemowi audio Devialet | Opéra de Paris i platformie Smart TV działa jak pełnoprawne centrum multimedialne. To propozycja dla osób, które oczekują maksymalnej skali, wygody i jakości bez konieczności budowania osobnej sali kinowej.

Powyższe parametry to zaledwie wybrane możliwości nowych urządzeń Hisense. Zostały one opracowane z myślą o różnych zastosowaniach. Łączy je jednak wspólny mianownik: projektory wysokiej klasy nie są już rozwiązaniem jedynie dla pasjonatów. Są alternatywą dla telewizora, stając się elementem nowego doświadczenia audiowizualnego.

Materiał powstał we współpracy z Hisense