Przybywa pozwów z powodu skutków ubocznych szczepionek na Covid-19. Kto skarży?

W Polsce pacjenci, którzy mają problemy zdrowotne po szczepieniach mogą ubiegać się o odszkodowanie z Funduszu Kompensacyjnego, ale i kwota, którą można uzyskać, jest rażąco niska. To maksymalnie 100 tys. zł. Dlatego już kilka kancelarii adwokackich szykuje pozwy w imieniu swoich klientów na znacznie większe – kilkumilionowe sumy. Śmierć w wyniku zatorów, utrata wzroku, padaczka czy niepełnosprawność po częściowo ustępującym paraliżu całego ciała – za takie następstwa szczepień przeciwko Covid-19 polscy pacjenci będą dochodzić odszkodowań, zadośćuczynień i rent.

Czytaj więcej Technologie Pierwsze pozwy o skutki uboczne szczepionek na Covid. Producenci mają problem BioNTech będzie musiał bronić się przed sądem z powodu pozwu złożonego przez Niemkę, która domaga się odszkodowania za rzekome skutki uboczne jej szczepionki Covid-19. To pierwsza taka sprawa w Niemczech, wejdzie na wokandę jesienią.

Także w USA do sądów trafiają pozwy. Tam już złożono kilka tysięcy wniosków o odszkodowanie za skutki uboczne szczepionek na COVID-19 z rządowego programu. Z danych amerykańskiej Administracji Zasobów i Usług Zdrowotnych (HRSA) wynika, że od maja w USA wypłacono z tytułu efektów ubocznych szczepionek na COVID-19 cztery odszkodowania. Trzy osoby otrzymały odszkodowanie za poszczepienne zapalenia mięśnia sercowego - odpowiednio 1 582,65 dol., 1 032,69 dol. i 3 957,66 dol. Jedna osoba otrzymała 2 019,55 dol. odszkodowania z tytułu doznanego po szczepieniu wstrząsu anafilaktycznego. Amerykanie uzyskują odszkodowania z rządowego programu CICP (Countermeasures Injury Compensation Program).

Pozwy w sprawie szczepionek w kolejnych krajach

Po odszkodowania za skutki uboczne szczepionek występują pacjenci na całym świecie. W Singapurze w styczniu tego roku wypłacono wszystkim pacjentom, u których wystąpiły skutki uboczne po szczepieniu na Covid-19 w sumie 1,895 mln dolarów. Natomiast w Kanadzie wypłacono z tytułu odszkodowań za skutki uboczne szczepionek na COVID-19 2,779 mln dolarów. W Wielkiej Brytanii pacjenci ze skutkami ubocznymi szczepień w sumie dostali 4 mln funtów.

Tymczasem koronawirus wcale nie zniknął, ale ma się całkiem dobrze i dalej mutuje. Naukowcy odkryli nowy jego wariant – Eris, który na dodatek szybko rozprzestrzenia się po świecie. Wariant ten po raz pierwszy zidentyfikowany został w marcu br., a do tej pory wykryto go w 39 krajach. W niektórych państwach, np. Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, stał się już dominującą mutacją koronawirusa. Według najnowszych danych Centers for Disease Control and Prevention (CDC) w USA stanowi on obecnie 17,3 proc. wszystkich zakażeń koronawirusem. Częstość występowania wariantu wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu z pierwszym tygodniem lipca. Najczęstsze objawy zakażenia nowym wariantem koronawirusa są: ból gardła, katar, zatkany nos, kichanie, suchy kaszel, ból głowy, chrypka, bóle mięśni oraz zaburzenia węchu.

Jak na razie nie ma dowodów na to, że wariant Eris jest szczególnie zjadliwy. Przebieg zakażenia jest podobny, jak w przypadku choroby wywołanej kontaktem z Omikronem — przypomina przeziębienie, rzadziej grypę. Nowa szczepionka, skuteczna przeciwko Eris będzie dostępna w USA we wrześniu, ale eksperci obawiają się, że nie będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem.