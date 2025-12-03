„Pocisk pokryty cementem” w cenie auta. Ta broń hipersoniczna zmieni oblicze wojny?

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nowe rozwiązania technologiczne wykorzystano w pocisku hipersonicznym YKJ-1000?

Chińska firma lotnicza Lingkong Tianxing zaprezentowała niezwykły i bardzo tani pocisk hipersoniczny. Slajdy krążące w internecie po prezentacji systemu wskazują, że broń weszła już do masowej produkcji po udanych testach. Pocisk ma kosztować około 700 tys. juanów (99 tys. dol.) – jest podobna do ceny Tesli Model X i znacząco niższa niż koszt większości nowoczesnych systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Dla porównania: amerykański pocisk SM-6 kosztuje około 4,1 mln dol., a jeden pocisk THAAD od 12 do 15 mln dol. Rakiety Patriot PAC-3 produkcji Lockheed Martin, które chce kupić Tajwan, kosztują od 3,7 do 4,2 mln dol. za sztukę.

Tania broń hipersoniczna z „cementową” powłoką zmienia układ sił?

Nowy pocisk może osiągać prędkość do Mach 7 i razić cele oddalone o 1300 kilometrów. YKJ-1000 przyciągnął uwagę z powodu nietypowej konstrukcji, w której zastosowano materiały klasy cywilnej, takie jak beton spieniony użyty do powłoki odpornej na wysoką temperaturę. Dlatego chińscy użytkownicy mediów społecznościowych nadali mu przydomek „Pocisk pokryty cementem”. Części strukturalne mogą być odlewane ciśnieniowo, a tradycyjne mechanizmy separacji ładunków wybuchowych zostały zastąpione systemami elektrycznymi. W pocisku użyto także standardowych modułów kamer oraz chipów nawigacyjnych BeiDou, powszechnie stosowanych w cywilnych dronach.

Według analityków ogromna różnica między kosztami ataku i obrony podkreśla rosnące wyzwanie dla armii na całym świecie. Tania broń precyzyjna zmusza obrońców do wydawania gigantycznych kwot na przeciwdziałanie. – Ten pocisk byłby niezwykle konkurencyjny, gdyby trafił na międzynarodowy rynek obronny – powiedział w wywiadzie dla chińskiej państwowej telewizji CCTV komentator wojskowy Wei Dongxu. – Wiele państw wciąż nie opracowało technologii hipersonicznych, a ten pocisk – o dużym zasięgu, dużej sile penetracji i bardzo niskiej cenie – prawdopodobnie stałby się hitem eksportowym.