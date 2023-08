Chiny testują niezwykle niszczycielską broń. To rewolucja na polu walki

Jak pisze „South China Morning Post” to jedna z najbardziej nowatorskich broni na świecie, która jest zdolna do wystrzeliwania pocisków z niezwykle dużą prędkością. W praktyce to akcelerator magnetyczny, który potrafi, w niecałe 0,05 sekundy, rozpędzić pocisk o masie blisko 125 kg do prędkości 700 km/h.

Reklama

Największe mocarstwa prowadzą testy nad różnymi rodzajami broni kinetycznej, także amerykańska marynarka Wikimedia/US Navy

Testy broni elektromagnetycznej przez chińską marynarkę wojenną, największe, jakie dotąd prowadzono, okryte są tajemnicą, ale eksperci twierdzą, iż ta technologia może przynieść zmiany w sposobie prowadzenia wojen, torując drogę bardziej niszczycielskim atakom na cele wroga. Cewki tego typu byłyby w stanie wystrzeliwać również rakiety lub satelity w przestrzeń kosmiczną.

Ale Chiny nie są jedynym krajem, który rozwija nowy typ broni. Wiadomo, że również w USA prowadzone są prace nad takim sprzętem. Niedawno w Sandia National Laboratories odbyły się choćby próby z cewką kalibru 120 mm (zastosowano w tym wypadku pocisk ważący 18 kg). Własne badania prowadzi także Izrael. Naukowcy z tego kraju, za pośrednictwem czasopisma „Scientific Reports”, informowali, że ta technologia może posłużyć również do strzelania mini pociskami, które ważą ledwie kilka gramów i mają kilka milimetrów średnicy.