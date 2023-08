Zabezpieczenie okien i drzwi to pierwszy krok, jaki warto podjąć, aby utrudnić dostęp do domu włamywaczom. Solidne zamki oraz rolety antywłamaniowe mogą stanowić skuteczną barierę. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że nawet dobrze zabezpieczone drzwi i okna mogą nie stanowić wystarczającej przeszkody dla zdeterminowanego złodzieja. Dlatego warto pomyśleć o bardziej zaawansowanych rozwiązaniach. Kamery wokół domu to jedno z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych rozwiązań w tym segmencie.

Sprawdź, jaki sprzęt warto kupić i jak rozmieścić kamery wokół domu.

Jak zabezpieczyć dom przed włamaniem?

Sezon wakacyjny czy okres świąteczny to pomyślny czas dla włamywaczy. Wiele rodzin opuszcza swoje domy na dłuższy czas, przez co złodzieje mają więcej swobody i czasu na działanie.

Zaplanowane włamanie – jak włamywacz przygotowuje się do przestępstwa?

Wiesz, że większość włamań jest zaplanowana, a przestępcy poświęcają od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy na przygotowanie się do wtargnięcia do wybranego domu? Włamywacze często planują swoje działania z dużą precyzją, aby zwiększyć swoje szanse na sukces.

Obserwacja domu

Wyszukiwanie informacji w mediach społecznościowych

Obserwacja okolicy domu i Twoich sąsiadów

Badanie zabezpieczeń

Planowanie trasy ucieczki

Warto zaznaczyć, że w miarę rozwoju technologii, włamywacze mogą korzystać z nowych narzędzi, między innymi dronów, które pozwalają na zdobywanie bardziej szczegółowych informacji o posesji i jej otoczeniu. Twoja czujność i zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa to klucz do skutecznej ochrony domu!

Zabezpieczenie domu przed włamaniem – podstawowe metody

Zastosowanie wysokiej jakości okien, drzwi antywłamaniowych i rolet antywłamaniowych to podstawowe metody zabezpieczenia mienia.

Okna antywłamaniowe powinny posiadać grube szyby (dobrym pomysłem jest inwestycja w szyby ze szkła hartowanego lub szyby wzmocnione folią) oraz antywłamaniowe okucia, które utrudniają otwarcie okna z zewnątrz. Możesz również zastosować specjalne zamki i blokady, które zwiększą bezpieczeństwo.

Solidne drzwi antywłamaniowe powinny być wyposażone w wielopunktowy zamek, który zamyka się w kilku miejscach równocześnie i utrudnia wyważenie skrzydła drzwiowego. Istotne jest również zamontowanie wzmocnionych ościeżnic, a dodatkowy łańcuch zasuwany od środka podnosi bezpieczeństwo domowników i zdecydowanie spowalnia pokonanie drzwi przez włamywacza.

Ważną inwestycja jest montaż rolet antywłamaniowych, które mogą stanowić dodatkowe, zewnętrzne zabezpieczenie zarówno okien, jak i drzwi. Takie rolety, wykonane ze stali nierdzewnej, są trudne do przebicia i mogą skutecznie odstraszać włamywacza. Automatyczne rolety można dodatkowo programować w taki sposób, aby się otwierały i zamykały o określonych porach dnia, dając wrażenie, że dom jest zamieszkany – to dobre rozwiązanie na czas wakacyjnych i świątecznych wyjazdów.

Inteligentny dom, czyli jak ochronić dom przed włamaniem

Inteligentny dom to koncepcja, w której technologia jest wykorzystywana do zintegrowania różnych systemów i urządzeń w celu usprawnienia zarządzania domem oraz zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa jego mieszkańców.

Systemy alarmowe, czujniki ruchu oraz inne zaawansowane technologie mogą znacząco zwiększyć poziom bezpieczeństwa naszego domu.

Inteligentne systemy alarmowe łączą różne detektory i czujniki

Czujniki ruchu

Systemy kontroli dostępu

Wszystkie te elementy mogą być zintegrowane w jednym systemie, który umożliwia zdalne zarządzanie i monitorowanie za pomocą smartfona lub innych urządzeń. To umożliwia mieszkańcom większą kontrolę nad bezpieczeństwem swojego domu i szybką reakcję w razie nieprawidłowości.

Uniwersalnym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa domowników i mienia jest montaż alarmu antywłamaniowego, najlepiej we współpracy z wybraną firmą świadczącą usługi w zakresie ochrony mienia. Taki system składa się z czujników ruchu i kamer, które reagują na niepożądane ruchy czy próby otwarcia okna, wydając głośny i nie dający się zignorować dźwięk. Jeśli system alarmowy został zainstalowany we współpracy z firmą ochroniarską – dyżurujący pracownik otrzymuje od razu powiadomienie o uruchomieniu alarmu i w umówionym czasie (najczęściej do 10-15 minut) na miejscu zjawia się patrol.

Kamery zewnętrzne to sposób na odstraszenie złodzieja

Już sama obecność kamer może skutecznie odstraszyć złodzieja. Jak to działa i jakie efekty może dać montaż kamer zewnętrznych?

Wrażenie monitoringu

Oznakowanie i tablice ostrzegawcze

Możliwość monitorowania na żywo

Nagranie z monitoringu może być dowodem, jeśli dojdzie do włamania

Uwaga! Znający rozmieszczenie kamer przestępca może również skutecznie się maskować, zasłaniając twarz lub odwracając głowę w inną stronę, kiedy znajduje się w zasięgu kamery. Z drugiej strony kamery mogą sugerować potencjalnemu włamywaczowi, że w domu znajduje się coś cennego. Planując system kamer warto kilka (o ile nie wszystkie) zamaskować, aby w razie włamania uchwycić twarz złodzieja i ułatwić jego schwytanie.

Jakie systemy kamer są do wyboru?

Jakie systemy kamer są do wyboru?

Istnieje wiele różnych rodzajów kamer i systemów kamer zewnętrznych, które możesz zastosować do monitorowania domu. Różnią się stopnień zaawansowania oraz dodatkowymi funkcjonalnościami. Poniżej przedstawiam charakterystykę różnych typów kamer i systemów:

Kamery IP (Internet Protokol)

Kamery PTZ (Pan-Tilt-Zoom)

Kamery Fisheye

Kamery z funkcją nagrywania głosu i alarmem głosowym

Zobacz, jakie kamery i inne elementy systemów bezpieczeństwa do domu możesz kupić w OBI.

Podczas wyboru kamery lub systemu kamer zewnętrznych warto wziąć pod uwagę swoje potrzeby, budżet oraz obszary, które chcesz monitorować. Ważne jest również upewnienie się, że kamery są zgodne z przepisami dotyczącymi prywatności i prawa do monitorowania.

Jak rozmieścić i zamontować kamery wokół domu?

Rozmieszczenie kamer wokół domu jest kluczowe dla skuteczności monitoringu i zwiększenia bezpieczeństwa. Jak zamontować kamery wokół domu? Oto zasady i miejsca, które warto uwzględnić przy rozmieszczaniu kamer:

Umieść kamery w miejscach newralgicznych: skierowane na furtkę i bramę wjazdową, w okolicy głównego wejścia do domu, w okolicy tylnego wejścia lub drzwi tarasowych, w okolicy okien na parterze

Zamontuj kamery na odpowiedniej wysokości

Przed montażem, stwórz plan rozmieszczenia kamer na podstawie analizy miejsc narażonych na ryzyko. To pomoże zoptymalizować pokrycie terenu. Jeśli posiadasz system alarmowy, zintegruj kamery z tym systemem. To pozwoli na natychmiastowe reagowanie na wszelkie alarmujące sytuacje.

Przy montażu kamery zewnętrznej, pamiętaj o tym, aby nie naruszać prywatności sąsiadów ani prawa do ochrony danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj się z profesjonalistą ds. bezpieczeństwa i sprawdź przepisy dotyczące monitoringu.

Dlaczego warto zamontować kamery wokół domu?

Montując kamery wokół domu, inwestujesz w swoje bezpieczeństwo i spokój. Nie tylko chronisz swoje mienie, ale także tworzysz odstraszający efekt, który może działać jako naprawdę solidna bariera przeciwko przestępcom. Co więcej, nagrania z kamer mogą być pomocne w załatwianiu różnych sporów, a także w rozstrzyganiu nieporozumień sąsiedzkich. Może to okazać się przydatne w sytuacjach, gdy potrzebujemy dowodów na różne zdarzenia.

