Ogromne nadzieje rozbudzono pięć lat temu, kiedy sparaliżowany Francuz o imieniu Thibault (nie chciał ujawniać swego nazwiska), który spadł z 15 metrów i uszkodził rdzeń kręgowy, zaczął chodzić i ruszać wszystkimi czterema niewładnymi kończynami, a to za pomocą kontroli umysłu i specjalnego egzoszkieletu.

– Czułem się jak pierwszy człowiek na Księżycu. Nie chodziłem od dwóch lat. Zapomniałem, że byłem kiedyś wyższy niż wielu ludzi w tym pokoju - mówi Thibault. Wziął udział w projekcie firmy Clinatec i Uniwersytetu w Grenoble. Pacjent musiał nauczyć się używać egzoszkieletu. Robił to, poruszając swoim awatarem na ekranie komputera. Ważący 65 kg egzoszkielet nie oznacza jednak pełnego przywrócenia funkcji motorycznych. Francuscy naukowcy ograniczeni byli ilością danych, które mogą odczytać z mózgu, wysłać do komputera, zinterpretować i przesłać do egzoszkieletu w czasie rzeczywistym. Teraz – dzięki AI, miniaturyzacji oraz szybszej transmisji danych – będzie można usprawnić cały proces.

Lepsi ludzie w egzoszkieletach czy roboty?

Egzoszkielety to nie tylko medycyna, wykorzystuje się je już w fabrykach i magazynach. Np. borykający się obecnie z problemami z jakością produkcji producent samolotów Boeing zaczął już kilka lat temu testowo wyposażać swych mechaników w egzoszkielety wzmacniające silę mięśni. – Osiągniemy zdolności funkcjonowania robota i istoty ludzkiej jednocześnie – zapowiadał Christopher Reid, który zaprojektował kombinezony kosmiczne dla NASA, a potem przeszedł do Boeinga. Egzoszkielety nie są tanie (w przypadku Boeinga to 7 tys. dol. za sztukę) i w tym przypadku mogą okazać się ślepą uliczką. Może się bowiem okazać, że firmom niedługo bardziej będzie się opłacać wprowadzanie inteligentnych robotów (w ich rozwoju postęp jest ogromny) do np. dźwigania ciężarów w magazynie niż w ten sposób wspomaganych ludzi.