Sztuczna inteligencja miała tylko pomagać, a zabiera pracę. Oni cierpią najbardziej

Menedżerowie nie używają AI do likwidacji całych działów, ale wielu używa jej do oszczędzania, zwiększania produktywności i rekompensowania rotacji po zwolnieniach – zauważa Wired. Proces ten jest jednak złożony, oparty na niejasnych decyzjach kierownictwa, a także sam cel końcowy jest nie do końca jasny. To sprawia, że pracownicy nie wiedzą, co ich czeka i na co mają się szykować w przyszłości. Nic więc dziwnego, że pracownicy firm produkujących gry wideo są zdecydowanie przeciwni używaniu obrazów generowanych przez AI.

Tym bardziej że na samym początku, gdy tylko udostępniono najnowsze wersje AI, w tym ChatGPT, szefowie firm zapewniali, że ma ona pomóc w pracy. Niektórych narzędzi generatywnej AI zaczęto używać na przykład w tworzeniu grafiki koncepcyjnej i materiałów marketingowych. Firmy wdrożyły również AI do tworzenia ankiet użytkowników. Chociaż wielu pracowników i twórców gier było niespokojnych z powodu tej proliferacji, a niektórzy nawet bali się o swoje środki do życia, niewielu zabrało głos. Takie firmy jak Activision zapewniły swoich twórców, że generatywna AI będzie używana tylko do wewnętrznych koncepcji, a nie tworzenia ostatecznych zasobów gry – i co ważne, nie będzie używana do ich zastępowania. Szybko okazało się to jednak nieprawdą.

Czy AI jest lepsza od ludzi

Pracę zaczęli tracić graficy, a artyści koncepcyjni zostali zmuszeni do korzystania ze sztucznej inteligencji, która miała pomóc im w pracy. Activision – wydawca i producent gier komputerowych – zmusił swoich pracowników do zapisania się na szkolenia z zakresu sztucznej inteligencji, a jej wykorzystanie jest promowane w całej organizacji.

„Po co zatrudniać grupę drogich artystów koncepcyjnych lub projektów, skoro można zlecić dyrektorowi artystycznemu wydanie złych wskazówek AI i uzyskanie wystarczająco dobrych rzeczy, naprawdę szybko – i zlecić kilku artystom ich uporządkowanie?” – powiedziała Wired jedna z zatrudnionych w takiej firmie osób.