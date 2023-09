Mit papierowych kubków. Są szkodliwe

Papier nie jest odporny na tłuszcz ani wodę, dlatego ten stosowany w materiałach do pakowania żywności musi być pokryty specjalną powłoką powierzchniową, która jest z plastiku chroniącego papier przed kawą. Obecnie ta foliowa warstwa ochronna jest często wykonana z polilaktydu (PLA), czyli rodzaju bioplastiku. Biotworzywa uważane są za ekologiczne, ponieważ produkowane są z zasobów odnawialnych. PLA jest produkowany z kukurydzy, manioku lub trzciny cukrowej i dlatego jest uważany za biodegradowalny, co oznacza, że w odpowiednich warunkach może rozkładać się szybciej niż tworzywa sztuczne na bazie ropy naftowej. Jednak z badań szwedzkich naukowców wynika, że mimo to PLA może być toksyczny.

Plastik niszczy środowisko

Bioplastik nie rozkłada się aż tak dobrze, gdy trafia do środowiska naturalnego, a zwłaszcza do wody – twierdzą naukowcy. Może istnieć ryzyko, że bioplastik pozostanie w środowisku, a powstały w ten sposób mikroplastik może zostać połknięty przez zwierzęta i ludzi tak samo jak inne tworzywa sztuczne. – Biotworzywa zawierają co najmniej tyle samo substancji chemicznych co konwencjonalne tworzywa sztuczne – mówi Bethanie Carney Almroth.

Opakowania papierowe, tak jak plastikowe, stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia w porównaniu z innymi materiałami i stają się coraz bardziej powszechne. Poprzez kontakt z żywnością jesteśmy narażeni na kontakt z tworzywami sztucznymi i związanymi z nimi chemikaliami.

Bethanie Carney Almroth i jej współpracownicy przedstawili wyniki badań w artykule w czasopiśmie „Environmental Pollution”. Postulują też zmiany w celu złagodzenia negatywnych skutków dla środowiska i ograniczenia zagrożeń dla zdrowia. – Kiedy po drugiej wojnie światowej na rynek trafiły produkty jednorazowego użytku, prowadzono duże akcje mające na celu nauczenie ludzi wyrzucania produktów, było to dla nas nienaturalne! Teraz musimy odejść od jednorazowego stylu życia. Kupując kawę na wynos, lepiej zabrać ze sobą własny kubek. Albo poświęć kilka minut, usiąść i wypić kawę z porcelanowego kubka – mówi Bethanie Carney Almroth.