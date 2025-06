AI i kwanty łamią tajemnice reaktorów jądrowych. Przełom z USA

Ponieważ Summit jest zoptymalizowany pod kątem ogromnych równoległych obciążeń, cykl treningowy przebiegał wystarczająco szybko, aby był praktyczny do zastosowania w badaniach inżynieryjnych. Zespół twierdzi, że w rezultacie powstało narzędzie, które może bezpośrednio być wykorzystane podczas pracy projektowej dla reaktorów nowej generacji, umożliwiając naukowcom wirtualne testowanie pomysłów przed zbudowaniem sprzętu.

Jaką rolę pełną sole stopione?

Sole stopione to związki jonowe, które pozostają ciekłe w temperaturach, w których wiele innych materiałów uległoby awarii, co czyni je atrakcyjnymi chłodziwami, rozpuszczalnikami paliw jądrowych jak i zdolnymi do magazynowania energii w wysokiej temperaturze. Ich przydatność zależy jednak od właściwości, takich jak temperatura topnienia, pojemność cieplna i zachowanie korozyjne. Wielkości, które trudno zmierzyć bezpośrednio i których dokładne symulowanie jest kosztowne.

Tradycyjne techniki dynamiki molekularnej oferują szybkość, ale często pomijają subtelności skali kwantowej, które pojawiają się, gdy jony oddziałują w ekstremalnych temperaturach. Metody kwantowe o wysokiej dokładności rejestrują te szczegóły, ale przy gigantycznych kosztach obliczeniowych. Nowa droga uczenia maszynowego ORNL została zaprojektowana w celu zniwelowania tej luki, dostarczając prognozy na poziomie kwantowym bez typowych opóźnień lub kosztów.

Dokładne dane dotyczące stopionych soli są kluczowe dla kilku celów w reaktorach jądrowych, to rozpuszczanie i ponownego przetwarzania paliw, wydłużanie żywotności reaktorów i projektowanie systemów chłodzonych solą, które działają bezpiecznie przez dziesięciolecia. Dzięki szybkiemu dostarczaniu wiarygodnych liczb termodynamicznych, struktura ORNL mogłaby zbliżyć teoretyczny eksperyment do symulacji, zmniejszyć ryzyka w zakresie marginesów bezpieczeństwa i ukierunkować wybór materiałów do środowisk podlegających korozji.

Dzięki wstępnym odkryciom naukowcy mogą teraz poszerzyć zestaw danych, aby objąć dodatkowe związki chemiczne soli i bardziej ekstremalne warunki, a nawet zbudować otwartą bibliotekę, z której będą mogły korzystać inne laboratoria i deweloperzy reaktorów. Jeśli się powiedzie projekt ten może przekształcić kosztowny, pracochłonny zakątek nauki jądrowej w szybką, zorientowaną na dane dyscyplinę, przenosząc krytyczne pytania projektowe z gorącego laboratorium do komputera o wysokiej wydajności z niespotykaną dotąd szybkością i precyzją.