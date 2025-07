Rewolucja w elektronice. Powstał chip zaprojektowany technologią kwantową

Zespół badawczy pod przewodnictwem Muhammada Usmana, profesora i kierownika systemów kwantowych w CSIRO, skupił się na modelowaniu rezystancji styku omowego materiału półprzewodnikowego. Jest to miara rezystancji elektrycznej, w której półprzewodnik styka się z metalem, a prąd może płynąć swobodnie.

Lepsza wydajność chipów

Chociaż ma to kluczowe znaczenie w projektowaniu półprzewodników, jest to również najtrudniejsze do modelowania. Zespół badawczy wykorzystał swoje podejście do uczenia maszynowego kwantowego na danych z 159 próbek eksperymentalnych GaN HEMT (tranzystora o wysokiej ruchliwości elektronów z azotku galu). Te półprzewodniki oferują lepsze parametry wydajnościowe niż półprzewodniki na bazie krzemu.

Naukowcy najpierw użyli szerokiego zakresu parametrów, ale następnie zawęzili je, aby określić, które czynniki wpływają na proces produkcji. Początkowo lista została zredukowana do 37 parametrów dla każdego eksperymentu, a następnie do pięciu dla analizy głównych składników.

– Komputery kwantowe, które obecnie posiadamy, mają bardzo ograniczone możliwości — wyjaśnił portalowi Cosmos dr Muhammad Usman. – Dlatego chcieliśmy to uprościć. Chcieliśmy się upewnić, że możemy inteligentnie zmniejszyć wymiarowość problemu i zrobić to w ramach możliwości obecnych procesów kwantowych – dodał.

Jak opracowano nowy chip?

Naukowcy opracowali architekturę Quantum Kernel-Aligned Regresor (QKAR) do pracy nad komponentem kwantowym. QKAR konwertuje klasyczne dane na dane kwantowe w pięciu kubitach.