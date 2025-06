W kosmos poleciał jako pierwszy Polak. Wróciło zainteresowanie Mirosławem Hermaszewskim

Jak można się spodziewać duże zainteresowanie misją Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmosie będzie się utrzymywać co najmniej do czasu jej zakończenia, czyli przez najbliższe dwa tygodnie.

Misja Axiom-4. Polak wykona 13 eksperymentów w kosmosie

Rakieta Falcon 9 z kapsułą Dragon wystartowała w środę 25 czerwca o godz. 8.31 z Centrum Kosmicznego Kennedy’ego na Przylądku Canaveral na Florydzie. Wśród czteroosobowej załogi na pokładzie znalazł się Polak - Sławosz Uznański-Wiśniewski. Kapsuła z polskim astronautą dotarła już na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dokowanie nastąpiło dziś, dokładnie o godz. 12.32 czasu polskiego. Załoga spędzi tam około dwa tygodnie. Podczas misji Ignis, pierwszej polskiej misji technologiczno-naukowej na Międzynarodową Stację Kosmiczną, Uznański-Wiśniewski przeprowadzi 13 eksperymentów zaproponowanych przez polskie firmy i instytucje, a także trzy dodatkowe eksperymenty prowadzone przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Obejmują one szeroki zakres dziedzin, takich jak badania nad ludźmi, materiałoznawstwo, biologię czy biotechnologię.

Kim był Mirosław Hermaszewski? Pierwszy Polak w kosmosie

Mirosław Hermaszewski to polski pilot i astronauta, który jako pierwszy w historii Polak odbył lot w kosmos. Doszło do tego 47 lat temu – 27 czerwca 1978 roku, na pokładzie statku Sojuz 30. Lot odbył się w ramach utworzonego przez ZSRR międzynarodowego programu Interkosmos, zakładającego loty w kosmos z udziałem przedstawicieli państw bloku wschodniego. Po naciskach władz PRL Moskwa jako pierwsze kraje wytypowała Polskę i Czechosłowację. Kandydatów wybrano spośród kilkuset najlepszych polskich pilotów. Ostatecznie to Mirosław Hermaszewski wraz z radzieckim kosmonautą Piotrem Klimukiem polecieli w przestrzeń kosmiczną z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. 28 czerwca przeprowadzono cumowanie z zespołem orbitalnym Salut 6 – Sojuz 29. Na miejscu wykonano eksperymenty naukowe. Misja trwała prawie osiem dni. Zakończyła się 5 lipca. Podczas niej astronauci 126 razy okrążyli Ziemię. Mirosław Hermaszewski zmarł 12 grudnia 2022 roku.

