Jak pokonać nowotwór. Nowe leki i terapie mają raka oszukać

W zdrowych komórkach mikroRNA-34a występuje obficie, ale w wielu nowotworowych jego obecność jest dramatycznie zmniejszona. Choć pomysł ponownego wprowadzenia mikroRNA-34a do komórek nowotworowych wydaje się prosty, zespół badawczy musiał pokonać wiele wyzwań, aby opracować skuteczną terapię. Naturalnie występujący RNA ulega szybkiemu rozkładowi, dlatego też, aby poprawić trwałość terapii, zespół ustabilizował mikroRNA-34a, dodając kilka małych skupisk atomów wzdłuż nici. Eksperymenty na myszach wykazały, że zmodyfikowany mikroRNA-34a utrzymuje się przez co najmniej 120 godzin po wprowadzeniu do komórki. Na dodatek w pełni zmodyfikowany microRNA-34a jest niewidoczny dla układu odpornościowego, który normalnie atakowałby dwuniciowy RNA wprowadzony do organizmu. Po wejściu do komórki część mikroRNA-34a jest w stanie uciec z pęcherzyka i spowalnia podział komórki. Nowatorskie podejście tej terapii polega na zmniejszeniu ilość związku, który należy podać, aby była skuteczna, co z kolei zmniejsza potencjalną toksyczność, skutki uboczne i koszt leczenia. Doktor Andrea Kasinski i jej zespół szykują się już do badań klinicznych.

Przyszłość w RNA

Nad podobną terapią pracuje także zespół naukowców z Northwerstern University pod kierownictwem Marcusa Petera. Po ośmiu latach analizowania ludzkiego genomu i molekuł go kontrolujących naukowcy odkryli sposób na uruchomienie mechanizmu autodestrukcji komórek rakowych. Badacze nazwali proces DISE. To skrót od „Death By Induced Survival gene Elimination”, czyli „śmierć poprzez wymuszoną eliminację genu przetrwania”. Według naukowców DISE było sposobem, w jaki wielokomórkowe organizmy eliminowały raka przed rozwinięciem się układu immunologicznego. Marcus Peter uważa, że ten system obronny liczy sobie około 500 milionów lat. „To mógł być rodzaj bezpiecznika, który zmusza złe komórki do samobójstwa. Jesteśmy przekonani, że jest on aktywny w każdej komórce, chroniąc nas przed rakiem” – dodał.

Także duże koncerny farmaceutyczne pracują nad terapiami antyrakowymi opartymi na RNA. Naukowcy odkryli, że ta terapia może być skuteczna w leczeniu m.in. czerniaka, raka płuc, okrężnicy i endometrium.

W grudniu zeszłego roku amerykański koncern Moderna opublikował pierwsze wyniki badań klinicznych fazy 2b indywidualnej terapii raka skóry opartej na technologii mRNA. W badaniu wzięło udział 157 ochotników. Lek mRNA podawano pacjentom razem z lekiem z grupy przeciwciał stosowanym w leczeniu raka skóry. Zastosowanie technologii mRNA w kombinacji z tym lekiem obniżyło ryzyko powrotu nowotworu lub śmierci pacjentów o 44 procent. Lekarze mówią o dużym sukcesie. Także firma BioNTech z Moguncji testuje tzw. szczepionkę na raka skóry w fazie 2 badań klinicznych. Natomiast firma CureVac z Tybingi pracuje nad trzema szczepionkami przeciwnowotworowymi, w tym nad jedną przeciwko rakowi skóry. Również polska firma Medicofarma Biotech złożyła zgłoszenie patentowe dla technologii wykorzystującej RNA w terapii celowanej glejaka, raka piersi, raka jajnika oraz raka trzustki.

W fazie badań znajduje się obecnie ponad dziesięć szczepionek przeciwnowotworowych opartych na technologii mRNA. Według ostrożnych szacunków szefowej firmy BioNTech, prof. Özlem Türeci, wprowadzenia stosownego leku na rynek należy spodziewać się dopiero około roku 2030.