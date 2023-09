To może być przełom. Naukowcy już wiedzą, jak odwrócić paraliż

Jak twierdzą w opublikowanym w czasopiśmie „Science” artykule, ich terapia stymuluje odrost nerwów w przypadku urazów rdzenia kręgowego i kieruje nerwy tak, by doszło do ponownego połączenia się z ich naturalnymi miejscami docelowymi w organizmie. Na razie przetestowali ją na myszach.

Kiedy rdzenie kręgowe myszy i ludzi zostaną częściowo uszkodzone, po początkowym paraliżu następuje spontaniczny powrót funkcji motorycznych. Jednakże po całkowitym uszkodzeniu rdzenia kręgowego naturalna naprawa nie następuje i nie ma szansy na powrót do zdrowia. Znaczący powrót do zdrowia po ciężkich urazach wymaga terapii pobudzających regenerację włókien nerwowych, ale warunki niezbędne do skutecznego przywrócenia funkcji motorycznych przez te terapie wciąż pozostają nie do końca skuteczne.

Terapia szwajcarskich naukowców może być prawdziwym przełomem, jeśli okaże się równie skuteczna u ludzi, co u myszy. „Pięć lat temu udowodniliśmy, że włókna nerwowe można regenerować w przypadku całkowitych uszkodzeń rdzenia kręgowego” – mówi Mark Anderson, starszy autor badania. Anderson, który jest dyrektorem Regeneracji Centralnego Układu Nerwowego w .NeuroRestore i naukowcem w Wyss Center for Bio and Neuroengineering, powiedział, że naukowcy zdali sobie sprawę z tego, że to nie wystarczy, aby przywrócić funkcje motoryczne, ponieważ nowe włókna nie łączą się z właściwymi miejscami po drugiej stronie zmiany.

Pracując wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles i Harvard Medical School, naukowcy dzięki wykorzystaniu sekwencjonowania jednokomórkowego jądrowego RNA nie tylko znaleźli konkretne aksony, które muszą się regenerować, ale także udowodnili, że aksony te muszą ponownie połączyć się ze swoimi naturalnymi miejscami docelowymi, aby przywrócić funkcje motoryczne.