Badaczom udało się tak zmienić DNA jedwabników, by te były w stanie prząść zupełnie wyjątkowe nici. Z ich pomocą w laboratoriach powstawać będzie bowiem materiał sześciokrotnie twardszy niż kevlar, z którego produkuje się m.in. kamizelki kuloodporne. Miałby on stanowić alternatywę dla dotychczas znanych włókien syntetycznych, w tym choćby nylonu. Jak opisano na łamach branżowego czasopisma „Matter”, to doniosłe odkrycie ma ogromne implikacje, zarówno w zakresie wytwarzania nici chirurgicznych, jak i np. konstrukcji lotniczych.

Naukowcy wskazują, że hodowla jedwabników jest już skomercjalizowana na ogromną skalę, stąd wykorzystanie genetycznie zmodyfikowanych jedwabników do produkcji wzmocnionych włókien będzie stosunkowo proste, a komercjalizacja tego przedsięwzięcia nie będzie aż tak kosztowna.

Junpeng Mi, doktorant w Kolegium Nauk Biologicznych i Inżynierii Medycznej na Uniwersytecie Donghua, jeden z autorów innowacyjnego projektu, przekonuje na łamach serwisu SciTechDaily, iż włókna nowatorskiego jedwabiu mogą posłużyć do produkcji wygodniejszej odzieży, konstrukcji „inteligentnych” materiałów oraz znajdą zastosowanie w celach wojskowych.