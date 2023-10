Amerykański gigant pozbędzie się pracowników? Wprowadza humanoidalne roboty

Główny technolog Amazon Robotics, Tye Brady, powiedział reporterom na konferencji prasowej w Seattle, że ludzie są niezastąpieni i zaprzeczył sugestii, że firma mogłaby w przyszłości posiadać w pełni zautomatyzowane magazyny. Jego zdaniem nie ma takiej możliwości, „że kiedykolwiek stanie się to rzeczywistością”. - Ludzie odgrywają kluczową rolę w procesie realizacji. To zdolność myślenia na wyższym poziomie, umiejętność diagnozowania problemów - dodał.

Czytaj więcej Technologie Będziemy posłuszni robotom. Polski eksperyment z rażeniem prądem Ludzie są gotowi zadawać ból innym nie tylko na polecenie innych ludzi, ale także robotów. Pokazał to polski eksperyment przeprowadzony przez naukowców z Uniwersytetu SWPS.

Robot Digit zamiast używać kół do poruszania się, chodzi na dwóch nogach. Posiada również ramiona, które mogą podnosić i przenosić paczki, kontenery, zamówienia klientów i inne przedmioty. Scott Dresser z Amazon Robotics powiedział BBC, że taka konstrukcja robota lepiej sprawdza się na schodach lub miejscach, gdzie trzeba się poruszać w górę i w dół. Robot jest na razie prototypem, a testy mają pokazać, czy może on bezpiecznie współpracować z ludźmi.

Amazon tnie koszty

- To eksperyment, który przeprowadzamy, aby dowiedzieć się nieco więcej o tym, jak możemy wykorzystywać mobilne roboty w naszym środowisku – powiedział Dresser i zasugerował, że obawy związane z zastępowaniem ludzkich miejsc pracy nie odpowiadają temu, co dzieje się w Amazonie. - Z naszego doświadczenia wynika, że te nowe technologie faktycznie tworzą miejsca pracy, pozwalają nam się rozwijać. Niestety one nie zawsze działają i potrzebujemy ludzi, aby je naprawili – powiedział.

W ostatnich latach Amazon zwiększył wykorzystanie robotów w związku ze wzrostem presji na cięcie kosztów. W zeszłym roku ogłosił, że testuje gigantyczne ramię robotyczne, które może podnosić ciężkie przedmioty. Do przemieszczania towarów po magazynach wykorzystuje już od dawna roboty kołowe, a od niedawna zaczął wykorzystywać drony do dostaw w dwóch stanach USA.