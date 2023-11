Przełomowy test na nowotwory. Wyjątkowo wcześnie zdradza je pewne białko

Wykrycie nowotworu na wczesnym etapie jest kluczowe dla skutecznego jego leczenia. Naukowcy od dawna szukają sposobu, by wykryć go najwcześniej jak się da, nawet kiedy chorzy nie odczuwają pierwszych objawów choroby. Niestety wciąż jeszcze nowotwory są wykrywane zbyt późno, gdy już dały przerzuty i stają się trudniejsze do leczenia.

Badania mające na celu znalezienie sposobu na wczesne wykrycie raka, trwają od dawna. Naukowcy szukają w ludzkim organizmie określonego DNA, komórek i cząsteczek, które mogą być nowotworowe. Poczyniono postępy w znajdowaniu niektórych z tych markerów we krwi, ale dokładne i niedrogie znalezienie ich na potrzeby rutynowych badań przesiewowych nadal jest trudne.

Jak wykryć nowotwór

Naukowcy z Uniwersytetu Rockefellera w Nowym Jorku wraz z międzynarodowym zespołem badaczy opracowali nowy rodzaj badania krwi, które pozwala wykryć kluczowe białko wytwarzane przez komórki nowotworowe. Większość białek w naszym organizmie można łatwo znaleźć za pomocą testów na CA125 i HE4, ale nie są one wystarczająco dobre, aby wiarygodnie stwierdzić, czy ktoś ma raka, czy nie, a ponadto można je znaleźć także w zdrowych tkankach.

Naukowcy badali białko zwane ORF1p, które jest wytwarzane przez specyficzny element genetyczny naszego DNA zwany L1. ORF1p często występuje w wielu typach nowotworów, zwłaszcza tych, w których kluczowy gen zwany p53 nie działa prawidłowo. Tego typu nowotwory są dość powszechne i bardzo niebezpieczne.