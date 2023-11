Zespół xAI, który wzmocnili inżynierowie, którzy wcześniej pracowali w Google DeepMind i Microsoftu, twierdzi, że stale ulepsza Groka i zaprasza użytkowników do wypróbowania go i przekazywania informacji zwrotnych. Docelowo ma być potężnym asystentem dla każdego, pomagając szybko uzyskać dostęp do istotnych informacji, przetwarzać dane i wymyślić nowe rozwiązania.

Inżynierowie start-upu zastrzegają, że będą pracować nad opracowaniem wiarygodnych zabezpieczeń przed różnymi formami złośliwego użycia bota, ale zagadnienie to może budzić wątpliwości w sytuacji wykorzystania platformy X do szerzenia dezinformacji, jak i bagatelizowania tego problemu przez Elona Muska.