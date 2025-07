Firmy już zastępują stażystów sztuczną inteligencją. Te zawody są zagrożone

W niektórych z tych zawodów już do 30 proc. pracowników używa AI w codziennej pracy, według badań Revelio Labs. Dla tych osób wzrost efektywności może być jednak niebezpieczny. – Wzrost produktywności może ostatecznie prowadzić do zmniejszenia liczby etatów w niektórych grupach zawodowych, ale jednocześnie stworzyć nowe miejsca pracy w innych obszarach – powiedziała CNBC Munyikwa. – AI musi być konsekwentnie wdrażana i wykorzystywana w całej organizacji, by wywołać rzeczywisty efekt – dodaje ekonomistka.

Natomiast stanowiska, które są najmniej podatne na wyeliminowanie przez AI, to takie których zadania trudno zautomatyzować – mowa o pracach fizycznych w przemyśle, w hotelarstwie czy w zawodach wymagających bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Według badań Revelio Labs zapotrzebowanie na takie stanowiska rośnie szybciej niż na stanowiska o wysokiej ekspozycji na AI.

AI już eliminuje niektóre funkcje wykonywane przez początkujących pracowników w firmach. Najbardziej zagrożone są stanowiska powtarzalne, oparte na zasadach i łatwe do zakodowania. Wiele z nich nie znika z dnia na dzień, lecz przechodzi głęboką transformację, prowadzącą do większego nadzoru i mniejszej ilości pracy manualnej.

Czy AI obniży jakość usług? Zwolnienia pracowników

Aż 54 proc. z 3 000 ankietowanych liderów z globalnej sieci Russell Reynolds obawia się, że zależność od AI osłabia myślenie krytyczne, a jedna czwarta martwi się, że AI może mimowolnie obniżać jakość usług, produktów lub procesów wewnętrznych.