Świat chce uregulować AI. Groźba zniszczenia ludzkości czy histeria i urojenia?

Faktycznie, Bruksela jest w trakcie wypracowywania ostatecznego kształtu tzw. AI Act. Ramy prawne dla botów szykuje również Kanada (projekt AIDA). Z kolei prezydent USA wydał już rozporządzenie ws. bezpieczeństwa AI, które obliguje firmy pracujące nad takimi rozwiązaniami do udostępniania wyników testów rządowi Stanów Zjednoczonych, a przy tym zapowiada utworzenie specjalnego organu (National Institute of Standard and Technology), który określi reguły w zakresie wdrażania botów (ma to zapobiec powstawaniu tzw. dyskryminujących algorytmów i sprzyjać „etycznemu” ich wykorzystaniu).

Ale niespodziewanie być może to Chiny pokażą światu, jak należy zapanować nad botami. Grupa tamtejszych naukowców, w skład której wchodzi m.in. Andrew Yao, jeden z najwybitniejszych chińskich informatyków, wezwała do utworzenia międzynarodowego organu regulacyjnego AI, a także do obowiązkowej rejestracji i audytu zaawansowanych systemów tego typu. Postulują ponadto opracowanie procedury natychmiastowego „wyłączenia”. Według nich firmy i instytucje badające i rozwijające sztuczną inteligencję powinny ponadto zostać zobowiązane do przeznaczania 30 proc. swojego budżetu właśnie na prace nad zapewnieniem bezpieczeństwa takiej technologii.

Algorytm nas ochroni?

Jednak nie wszyscy sprzyjają okiełznaniu AI. Wiele firm, ustami swoich badaczy i naukowców, daje wyraz temu, iż nadmierna regulacja zahamuje technologiczny rozwój. Andrew Ng, szef jednej z wiodących firm w tej branży – DeepLearning.AI (wcześniej zakładał Google Brain i budował dział AI w chińskim koncernie Baidu), mówi wprost, że obawia się o przyszłość sztucznej inteligencji. Jego zdaniem przesadne ryzyko, jak wyginięcie ludzkości, „pozwoli lobbystom na wprowadzenie w życie dławiących tę technologię przepisów”. Ostrzega, że to może „zmiażdżyć innowacje”. Wielu ekspertów podkreśla bowiem, że ograniczanie algorytmów wcale nie chroni ludzkości, ale sprawia, że hamuje się technologie, które mogą ją wręcz ratować przed licznymi zagrożeniami.

Geoffrey Hinton, kanadyjsko-brytyjski informatyk, nazywany „ojcem chrzestnym AI” (przez wiele lat pracował dla Google’a), szacuje, iż szanse, że nieuregulowana sztuczna inteligencja zwróci się przeciwko człowiekowi i doprowadzi do jego wyginięcia, wynosi ledwie 0,1. – To znacznie mniej niż większość innych potencjalnych przyczyn wyginięcia człowieka, w tym katastrof naturalnych – wtóruje mu na platformie X (d. Twitter) inny guru tego sektora, Yann LeCun (Francuz jest zdobywcą nagrody Turinga i szefem działu AI w koncernie Meta). Przekonuje on, że strach przed AI to histeria, a wskazywane przez Rishiego Sunaka zagrożenia to urojenia. Stanowisko LeCuna ostro skrytykował już ruch PauseAI (zwolennicy radykalnego ograniczenia prac nad tą technologią).