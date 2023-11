Maszyna będzie myśleć jak człowiek. Nadchodzą procesory z ludzkimi komórkami

Czas inżynierii biologicznej

Firma chce przewodzić przejściu branży komputerowej do inżynierii biologicznej, przewidując, że przechowywanie danych DNA może w przyszłości przewyższać przechowywanie w chmurze pod względem zrównoważonego rozwoju i wydajności. Na stronie internetowej laboratorium można zobaczyć na żywo, jak działają biochipy w czasie rzeczywistym.

Czytaj więcej Technologie Chipy mózgowe Muska będą testowane na ludziach. Rusza rekrutacja Neuralink, biotechnologiczny start-up Elona Muska, dostał zielone światło na kolejny krok w doświadczeniach nad chipami, które pozwolą sterować urządzeniami za pomocą myśli. To ma być m.in. pomoc dla osób dotkniętych paraliżem.

W lutym naukowcy pod kierunkiem badaczy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore opracowali szczegółowy plan tak zwanej „inteligencji organoidalnej”. Można by ją osiągnąć poprzez zaprojektowanie systemu myślenia składającego się z maleńkich trójwymiarowych struktur neuronowych wyhodowanych z ludzkich komórek macierzystych. Byłyby one podłączone do czujników i urządzeń wyjściowych i szkolone za pomocą uczenia maszynowego. - Patrząc na ten trend, można sobie wyobrazić, że biologiczne sieci neuronowe mogą również zastąpić sztuczne sieci neuronowe w wielu zastosowaniach obliczeniowych, w tym w sztucznej inteligencji – dodał Fred Jordan.