Naukowcy opracowali paliwo idealne. Nie pali się, nie wybucha

Zespół inżynierów chemików z UCR stworzył unikalne paliwo, które jest zdolne do zapłonu tylko wtedy, gdy jest poddawane działaniu prądu elektrycznego. Bez obecności prądu, paliwo to nie reaguje na ogień, co oznacza, że nie istnieje ryzyko przypadkowego wybuchu pożaru podczas jego przechowywania czy transportu.

Reklama

- Paliwo, którego teraz używamy, nie jest zbyt bezpieczne. Paruje, może się zapalić i trudno je ugasić - powiedziała Yujie Wang, doktorantka inżynierii chemicznej na UCR i jedna z autorek badania. Nowe paliwo dużo łatwiej kontrolować i zapobiegać jego spalaniu. Wystarczy odłączyć napięcie.

Podczas spalania tradycyjnego paliwa, to nie sama ciecz się pali, ale jej opary. Lotne cząsteczki paliwa unoszące się nad cieczą zapalają się w kontakcie z tlenem. Teoretycznie, aby ugasić płomień, wystarczy odciąć dostęp tlenu, jednak w praktyce jest to często trudne do wykonania.

- Jeśli wrzucisz zapałkę do kałuży benzyny na ziemi, palą się opary gazu. Czujesz zapach oparów i od razu wiesz, że paliwo jest lotne. Jeśli potrafisz kontrolować opary, możesz kontrolować spalanie paliwa - wyjaśnił Prithwish Biswas, doktorant inżynierii chemicznej na UCR i pierwszy autor badania.