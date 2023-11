ChatGPT coraz popularniejszy w Polsce. Kto korzysta z AI, a kto na tym zarabia?

– Obecnie używamy zarówno samej aplikacji ChatGPT w działaniach operacyjnych, jak i dostępu do niego z poziomu naszej platformy Tribeware i związanych z nią narzędzi. Zgodnie z naszą strategią zmierzamy w stronę „All AI Company”, czyli zakładamy wykorzystanie sztucznej inteligencji w większości procesów w firmie – mówi Ozimek. Dziś firma używa AI do tworzenia i personalizowania treści dla klientów, analizowania ankiet i komunikacji z użytkownikami platformy, tłumaczenia komunikacji na wiele języków oraz przygotowywania filmów reklamowych.

– To dopiero początek. Żeby przygotowywać CV zespołu do różnych konferencji, ofert czy konkursów, zbudowaliśmy agenta, który zasilony wiedzą o kompetencjach i specjalizacjach przygotowuje odpowiednie opisy. Nie zawsze są one idealne, ale przygotowanie informacji do oferty zajmuje mniej niż godzinę (a jeśli nie ma zmian, minuty) – mówi Ozimek. Jego zdaniem za rok już żadna duża organizacja nie będzie tego robić bez AI.

Kto zyskuje na wprowadzeniu ChatGPT

Dostawcy technologii pracują dla takich branż jak handel, farmacja czy przemysł. Wszystkie z nich w dużym stopniu zależą od danych i odpowiednio zastosowane GPT przynosi tam konkretną wartość.

– ChatGPT i narzędzia OpenAI wprowadziły znaczące zmiany w naszym biznesie, zwiększając efektywność i szybkość procesów. Dzięki automatyzacji zadań, takich jak generowanie kodu i optymalizacja algorytmów, procesy te stały się szybsze i skuteczniejsze, co pozwala na lepsze rozwiązywanie problemów programistycznych – potwierdza Paweł Ciesielka, wiceprezes spółki bioinformatycznej Proacta. Dodaje, że narzędzia te pomagają też w szybkiej analizie i interpretacji wyników, co jest kluczowe w obszarach wymagających specjalistycznej wiedzy – jak analiza danych medycznych.

Rewolucja związana z ChatGPT nie pozostała niezauważona przez branżę finansową. Już korzysta ona z chatbotów opartych na GenerativeAI np. w obszarze wsparcia klienta.