Szukanie odpowiedzi na najważniejsze pytania

Prof. Łukasz Hardt fot. PAP/Rafał Guz

Ponad 10 tys. osób śledzących na żywo dyskusje i prelekcje ekspertów to najlepszy dowód na to, że konferencja XTB Investing Masterclass należy do jednych z najważniejszych wydarzeń skierowanych do inwestorów indywidualnych. W tym roku organizatorzy po raz kolejny zadbali o to, by nie zabrakło najważniejszych tematów rynkowych. Była więc mowa o tajnikach inwestowania, makroekonomii, geopolityce, ale także o nowych technologiach, w tym głównie o sztucznej inteligencji. Partnerem wydarzenia była „Rzeczpospolita”.

Co dalej z AI?

Temat sztucznej inteligencji, jej wpływu na gospodarkę, rywalizację światowych mocarstw w tym zakresie, a także na spółki giełdowe przewijał się niemal w każdej dyskusji. Eksperci nie mają bowiem żadnych złudzeń, że od sztucznej inteligencji nie ma już ucieczki, chociaż znalezienie odpowiedzi na pytanie, w którym kierunku się ona rozwinie i jak mocno wpłynie na światową gospodarkę, rynki i naszą codzienność, nie jest już takie proste.

– Najbardziej rewolucyjne nie jest to, że sztuczna inteligencja obecnie jest już powszechnie dostępna, tylko fakt, że jesteśmy w stanie rozwiązywać pewne problemy, tworzyć algorytmy i narzędzia, których działań kompletnie nie rozumiemy. W tym sensie uważam, że jest jeszcze dużo zagadnień, które są przed nami, bo wciąż jest mnóstwo problemów, do których rozwiązania można wykorzystać AI. Tak naprawdę dopiero zaczynamy adresować zadania dla tej technologii – stwierdził prof. Andrzej Dragan z Uniwersytetu Warszawskiego i National University of Singapure, który odniósł się także do wpływu sztucznej inteligencji na rynki finansowe.

– Tak jak szachiści obecnie uczą się od algorytmów szachowych, tak w przyszłości inwestorzy będą zapewne uczyć się od AI, jak grać na giełdzie. Myślenie o tym, że jesteśmy na etapie bańki spekulacyjnej, jest nieuzasadnione – jest bowiem jeszcze tak dużo rzeczy do zrobienia w kontekście AI, iż potencjał jest wciąż bardzo daleki od wysycenia. Postęp w tej technologii cały czas się zwiększa i na pewno w najbliższym czasie dojdzie do kolejnych odkryć, które zrewolucjonizują nasze myślenie o sieciach neuronowych – podkreślał prof. Dragan.