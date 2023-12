Były premier agituje z więzienia za pomocą polskiej sztucznej inteligencji

Khan nie mógłby bowiem sam nagrać klipu, więc wykorzystano jego przetworzony przez sztuczną inteligencję głos, by odczytywała zapisane przez polityka notatki. Za granicą już jest głośno o kolejnym kontrowersyjnym sposobie na wykorzystanie AI. Z polskiego punktu widzenia to tym bardziej ciekawa informacja, gdyż za nowatorską technologią stoi rodzimy start-up – ElevenLabs.

Polska AI spreparowała głos Imrana Khana

Khan został skazany za „zaangażowanie w działalność korupcyjną”. Ukrywał on bowiem dochody ze sprzedanych prezentów państwowych otrzymanych w czasie, gdy pełnił funkcję szefa rządu w latach 2018–2022. Chodziło o podarki w postaci biżuterii czy pozłacanego kałasznikowa. Mimo tego były pakistański premier nie zamierza wycofywać się z życia publicznego. A pomaga mu w tym polska sztuczna inteligencja. Współpracownicy Khana przy jej pomocy opracowali czterominutowy klip – w filmie, który został wyemitowany podczas „wirtualnego wiecu” w Pakistanie, słychać dubbing. To właśnie głos AI imitujący Imrana Khana. Na swoim kanale w X opublikował go Jibran Ilyas, odpowiedzialny za media społecznościowe partii Khana (znanej jako PTI).

Sprawę opisuje „The Guardian”, który wskazuje, że głos powstał dzięki ElvenLabs – bot polskiego start-upu przerobił zapiski byłego premiera na dźwięk w taki sposób, że ciężko słuchaczom zorientować się, że nie mają do czynienia z oryginałem. Wątpliwości rozwiał jednak napis pod materiałem, który wyjaśnia, że mamy do czynienia z generatorem mowy AI.

Jak informuje serwis The Verge, aby uniemożliwić społeczeństwu oglądanie materiałów Khana rząd Pakistanu zamknął dostęp do Facebooka, Instagrama, X i YouTube. Mimo tego „wirtualny wiec” zgromadził ponad 500 tys. wyświetleń w serwisie YouTube, a tysiące osób transmitowało go także na innych platformach mediów społecznościowych.