Amerykanie sięgają po broń mikrofalową. „Uderzenie z prędkością światła”

Broń ukierunkowująca energię mikrofalową ma mieć dużą moc i – jak wskazuje serwis Interesting Engineering – uderzać prędkością światła. Cały system zaprojektowany zostanie zarówno do śledzenia, jak i zwalczania obiektów latających. Plan jest taki, by tego typu zestawy w łatwy sposób dało się rozmieszczać na pierwszej linii frontu.

Zniszczy nawet najszybsze pociski

RTX otrzymał kontrakt wart przeszło 31 mln dol. Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division oczekuje, że firma dostarczy jej prototyp sprzętu. Trzyletnia umowa to element programu DEFEND (Directed Energy Front-line Electromagnetic Neutralization and Defeat), który ma stanowić istotną część obronnej strategii Stanów Zjednoczonych. Tzw. niekinetyczne systemy obronne, do których zalicza się broń mikrofalową, to ekonomiczne i niezawodne rozwiązania. Co istotne tego typu działa są w stanie neutralizować nawet najszybsze pociski.

Firma Raytheon ma już doświadczenie w tworzeniu takich technologii. Wcześniej rozwijała m.in. projekt CHIMERA (skrót od: przeciwelektroniczna obrona bazy powietrznej o dużej mocy mikrofalowej o rozszerzonym zasięgu), którego zadaniem jest unieszkodliwianie celów powietrznych na większą odległość. Poza tym opracowano już też systemy Phaser i Thor (choć te działają na krótkich dystansach), które – w celu wytworzenia niezbędnej mocy promieniowania – wykorzystują technologię lamp próżniowych.

Wiele celów równocześnie

Nowatorskie systemy obronne są w stanie wykorzystywać szeroką wiązkę mikrofalową do jednoczesnego ataku na wielu celów. Zlecenie, które realizuje RTX, podzielono na dwa etapy. Pierwszy zakończy się już w przyszłym roku, a kolejny w 2026 r.