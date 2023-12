Naciągają antyszczepionkowców na grube pieniądze. Sprzedają im „alternatywne leki”

Dermatolog z Teksasu Kristina Collins nie wiedziała, że oszuści przez kilka miesięcy wykorzystywali jej zdjęcie z Instagrama, by przekonywać ludzi do zakupu fałszywego dowodu szczepienia przeciwko Covid-19 i innym chorobom. - Ostatnią rzeczą, jakiej pragniesz jako lekarz, jest wykorzystywanie Twojej tożsamości do promowania dezinformacji – mówi Collins w rozmowie z magazynem Wired, który opisał cały proceder.

Rzekomy lek na Covid-19 z Telegrama

Kanał podszywający się pod Kristinę Collins nie był jedyny. Badacze z Logically, brytyjskiej firmy zajmującej się wykrywaniem dezinformacji, odkryli około 60 kanałów na Telegramie sprzedających świadectwa szczepień przeciwko Covid-19, a także różne leki. W 25 kanałach administratorzy używali przedrostka „Dr.” Nie wszystkie nazwiska były zmyślone. W przypadku 13 kanałów używano prawdziwych nazwisk i/lub zdjęć pracowników służby zdrowia.

Według Chrisa Proopsa i Maisie Draper, badaczy Logically, którzy badali ten proceder, sieć naciągaczy działa co najmniej od czerwca 2022 r. i obejmuje ponad tysiąc kont w serwisie X publikujących linki kierujące do kanałów Telegramu sprzedających m.in. „karnety na szczepionki”. Jak szacują badacze, oszuści przez media społecznościowe dotarli do ponad 3 mln osób. Zidentyfikowano około 20 takich kampanii. Pierwsza miała miejsce w czerwcu 2022 r., a ostatnia na początku grudnia 2023 roku. To najnowszy przykład wykorzystywania spiskowych teorii i obaw wobec szczepień na Covid-19.

Draper i Proops twierdzą, że wykorzystywano „zweryfikowane” konta w serwisie X, konsekwentnie powołując się na teorie spiskowe, takie jak „wielki reset”. To teoria popularyzowana przez prof. Klausa Schwaba, założyciela Światowego Forum Ekonomicznego odbywającego się co roku w Davos, który napisał książkę „Covid-19. Wielki Reset”. Chodzi o zwiększenie władzy przez państwa i korporacje „pod płaszczykiem” m.in. pandemicznych obostrzeń, co miałoby się wiązać np. z wprowadzeniem implantów mózgowych czy chipów do organizmów.