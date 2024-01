Naukowcy stworzyli materiał twardy jak diament. Ma zadziwiającą zaletę

Naukowcy zsyntetyzowali nową klasę materiałów - azotki węgla, które są nie tylko niemal niezniszczalne, ale samo ich stworzenie stanowi znaczący kamień milowy w nauce o materiałach, co podkreślają sami naukowcy. Potencjał azotków węgla dostrzeżono już w latach 80. zeszłego wieku ze względu na wysoką odporność na ciepło. Jednak ich synteza okazała się dużym wyzwaniem.

Azotek węgla prawie jak diament

Dopiero w tym roku międzynarodowy zespół naukowców z Uniwersytetu w Edynburgu, Uniwersytetu w Bayreuth i Uniwersytetu w Linköping w końcu dokonał tego doniosłego przełomu. Jednak nie było to łatwe — aby tego dokonać, zespół ten musiał odtworzyć warunki panujące w centrum Ziemi. - Po odkryciu pierwszego z nowych materiałów z azotku węgla nie mogliśmy uwierzyć, że udało nam się wyprodukować materiały, o których badacze marzyli od trzydziestu lat – powiedziała współautorka Dominique Laniel z Uniwersytetu w Edynburgu.

Nowy rodzaj azotku węgla może z powodzeniem konkurować z diamentem, ale nie jest w stanie go całkowicie zastąpić. Twardość diamentu wynosi około 90 (GPa), a nowego azotku węgla około 78 i 86 GPa (w zależności od struktury kryształu). Nawet jeśli syntetyczny materiał nie dorównuje diamentom, to nadal jest bardzo wytrzymały. Nie nadaje się jedynie do szlifowania naturalnych diamentów.

Materiał cenny w elektronice

Jak podaje portal Popular Mechanics, próbka nowego materiału stworzona przez naukowców ma zaledwie 5 mikrometrów na 3 mikrometry głębokości. Aby stworzyć większe próbki, naukowcy potrzebowaliby większych diamentów i większego ciśnienia atmosferycznego, co sprawiałoby, że ten super wytrzymały azotek węgla byłby zbyt drogi. Jednak obniżenie kosztu jego produkcji prawdopodobnie będzie warte wysiłku, ponieważ materiał ten ma jedną przewagę nad typowymi diamentami — może generować sygnały elektryczne, co może uczynić go idealnym materiałem np. na czujniki.