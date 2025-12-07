W 2026 roku wzrosną ceny smartfonów i komputerów. Niespodziewany powód

Aktualizacja: 07.12.2025 18:19 Publikacja: 07.12.2025 15:41
Część smartfonów może podrożeć już na początku przyszłego roku
Foto: Bloomberg
To już nie lepsze aparaty czy ekrany dyktują podwyżki, ale właśnie pamięć. Problem dotknie nie tylko smartfonów i smartwatchy, ale też rynku PC – w szczególności dysków SSD. Centra danych masowo skupują bowiem kości NAND Flash do trenowania modeli językowych, drenując rynek konsumencki.
Ceny pamięci rosną w produktach konsumenckich, ponieważ główni producenci przekierowują produkcję do centrów danych obsługujących generatywną sztuczną inteligencję. – Jest brutalnie i ciężko na całej linii – mówi Yang Wang, starszy analityk w Counterpoint Research, cytowany przez CNN, która opisuje narastający problem branży.
Nie chodzi tu o kosmetyczne zmiany. Niedawno branżą wstrząsnęła informacja, że Samsung, największy producent chipów pamięci DDR, podniósł ceny nawet o 60 proc., wykorzystując narastające niedobory. Jaejune Kim, wiceprezes działu pamięci w Samsungu, przyznał, że firma obserwuje silny popyt na pamięć wykorzystywaną w AI i centrach danych, a niedobory pamięci mobilnych i PC będą się „pogłębiać”. Firma Counterpoint Research przewiduje, że ceny pamięci wzrosną o 30 proc. w czwartym kwartale 2025 r., a na początku przyszłego roku mogą pójść w górę o kolejne 20 proc.
Koncerny technologiczne takie jak Meta, Microsoft i Google szybko rozbudowują centra danych i infrastrukturę, aby nadążyć za rosnącym zapotrzebowaniem na AI. I ten trend ma trwać. Według McKinsey & Company firmy zainwestują globalnie niemal 7 bln dolarów w infrastrukturę centrów danych do 2030 r. Niedobór chipów jest tak dotkliwy, że wywołał paniczne zakupy producentów elektroniki użytkowej.
To wszystko skłoniło producentów pamięci, takich jak Micron i Samsung, do przesunięcia priorytetów w stronę centrów danych, które wykorzystują inny rodzaj pamięci niż komputery i smartfony. W efekcie na produkty konsumenckie trafia mniej zasobów – wyjaśnia Yang Wang.
Firma Micron ogłosiła właśnie, że wycofuje się z segmentu konsumenckiej pamięci, wskazując na „gwałtowny wzrost popytu” napędzany rozwojem AI w centrach danych. Efekt? International Data Corporation poinformowała, że globalny rynek smartfonów może spaść o 0,9 proc. w 2026 r., m.in. z powodu niedoborów pamięci.
Według analityków producenci sprzętu mogą stanąć przed trudnymi decyzjami dotyczącymi terminów premier i cen urządzeń. Dochodzi tu do paradoksalnej sytuacji. Z jednej strony producenci chcą promować tzw. „AI smartphones” – urządzenia zdolne do obsługi sztucznej inteligencji bezpośrednio na telefonie, bez łączenia z chmurą. To jednak wymaga zainstalowania w nich znacznie większej ilości pamięci RAM (często powyżej 12 GB), która właśnie staje się towarem deficytowym i drogim.
Xiaomi, chiński producent smartfonów, elektroniki i samochodów, już potwierdził, że gwałtownie rosnące ceny komponentów podnoszą koszt produkcji telefonów. TrendForce szacuje, że wzrost cen pamięci podniósł koszty wytwarzania smartfonów w 2025 r. o 8-10 proc., choć to nie musi oznaczać proporcjonalnie wyższych cen dla konsumentów. – Część smartfonów może podrożeć już na początku przyszłego roku – uważa Nabila Popal, dyrektorka IDC. Najbardziej dotknięte mogą być tanie telefony z Androidem, ponieważ marże na nich są bardzo niskie. – Będzie prawie niemożliwe, aby producenci nie podnieśli cen najtańszych modeli – dodaje Popal. Jej zdaniem firmy mogą także opóźniać premiery, koncentrując się na droższych modelach o wyższej rentowności.
Alternatywą dla podwyżek cen może być zjawisko „shrinkflacji” sprzętowej. Producenci, chcąc utrzymać atrakcyjne ceny na półkach sklepowych, mogą decydować się na montowanie mniejszej ilości pamięci w podstawowych modelach, co w dobie coraz bardziej wymagających aplikacji może negatywnie wpłynąć na komfort użytkowania.
Jednak pod koniec przyszłego roku sytuacja może się poprawić – twierdzą Popal i Wang – gdy branża dostosuje łańcuch dostaw, co może zatrzymać wzrost cen lub je obniżyć. – Branża półprzewodników jest przyzwyczajona do zmian wynikających z rozwoju nowych technologii. Jednak nie była przygotowana na to, jak szybko wzrośnie popyt napędzany AI. Ale tego nikt się nie spodziewał – mówi Wang.
Ważnym „kosztotwórczym” elementem są cła Donalda Trumpa, które podrażają import z Chin. Widmo wojny handlowej zmusza producentów do gwałtownej przebudowy logistyki w ramach strategii „China Plus One”, czyli przenoszenia fabryk do Wietnamu, Indii czy Meksyku. To proces niezwykle kosztowny, bo wymaga budowania nowej infrastruktury od zera w krajach, gdzie łańcuchy dostaw nie są tak zoptymalizowane jak w Chinach. Te zmiany zmuszają producentów nie tylko do dodatkowych inwestycji, ale także – w przypadku nacisków politycznych – do przenoszenia produkcji do USA, co nie jest specjalnie opłacalne.
Eksperci ostrzegają, że postępująca fragmentacja światowego handlu sprawi, iż elektronika przestanie być towarem deflacyjnym, a stanie się trwale droższa. W takiej sytuacji trudno utrzymać ceny na obecnym poziomie.
