Naukowcy odkryli niezwykły materiał nadprzewodzący. To przyszłość elektroniki

Wraz ze wzrostem potrzeb w zakresie obliczeń przemysłowych rośnie również rozmiar i zużycie energii sprzętu potrzebnego do zaspokojenia tych potrzeb. Możliwe rozwiązanie tego dylematu można znaleźć w materiałach nadprzewodzących, które mogą zmniejszyć zużycie energii.

Nadprzewodniki to mniejsza strata energii

Chłodzenie gigantycznego centrum danych pełnego stale działających serwerów do niemal zera absolutnego wymaga ogromnych ilości energii. Umożliwienie obliczeń na dużą skalę z niesamowitą efektywnością energetyczną – to cel, do którego dążą naukowcy.

Czytaj więcej Technologie „Rewolucyjny” nadprzewodnik z Korei fiaskiem. Lista wpadek naukowców jest długa Miał być „świętym Graalem” elektroniki, nadprzewodnikiem działającym w temperaturze pokojowej, ale odkryty przez koreańskich naukowców materiał nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Mowa o LK-99, który miał odmienić komputery i energetykę.

Fizycy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego i Narodowego Laboratorium Argonne Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (DOE) dokonali odkrycia, które może pomóc w zapewnieniu bardziej wydajnej pracy superkomputerów. Naukowcy odkryli materiał nadprzewodzący, który jest wyjątkowo wrażliwy na bodźce zewnętrzne, co umożliwia dowolne wzmacnianie lub tłumienie jego właściwości nadprzewodzących. Otwiera to nowe możliwości dla energooszczędnych przełączalnych obwodów nadprzewodzących.

Nadprzewodnictwo to kwantowo-mechaniczna faza materii, w której prąd elektryczny może przepływać przez materiał o zerowym oporze. Prowadzi to do doskonałej efektywności transportu energii.