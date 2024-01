Rewolucyjna bateria załaduje się w 5 minut. To może być przełom w motoryzacji

Zespół badawczy kierowany przez Lyndena Archera, profesora i dziekana Cornell Engineering, opracował nową baterię litową, którą można naładować w zaledwie pięć minut. Może to pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z czasem ładowania pojazdów elektrycznych i przyczyni się do szybszego zwiększenia ich popularności. Naukowcy poinformowali właśnie o swoim odkryciu, które może mieć wpływ na motoryzację, ale też inne dziedziny jak elektronika.



Dążąc do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu, kraje na całym świecie dążą do elektryfikacji różnych rodzajów transportu. Transport drogowy, taki jak samochody osobowe, autobusy i ciężarówki, stał na czele tej transformacji, a jej celem jest nawet wprowadzenie zakazu sprzedaży samochodów napędzanych paliwami kopalnymi w następnej dekadzie, co zapowiada już Unia Europejska.

Mniejszy rozmiar, większy zasięg

Dzięki postępowi technologicznemu najszybsza komercyjna ładowarka może naładować pojazd elektryczny w nie mniej niż 30 minut. Chociaż to zdecydowana poprawa w porównaniu z 8 godzinnymi cyklami ładowania typowej domowej ładowarki, nadal oczekiwane jest znaczne skrócenie tego czasu, aby umożliwić przyjęcie pojazdów elektrycznych na dużą skalę. - Jeśli możesz naładować akumulator pojazdu elektrycznego w pięć minut, nie musisz mieć akumulatora, który jest wystarczająco duży, aby zapewnić zasięg 500 mil – stwierdził prof. Lynden Archer w komunikacie prasowym. - Może to obniżyć koszty pojazdów elektrycznych, umożliwiając ich szersze zastosowanie - dodał.

Zespół Archera pracował już wcześniej nad problemem zbyt długiego ładowania akumulatorów litowo-jonowych. Jednakże podejście zespołu skupiło się na ruchu jonów w elektrolitach i ich krystalizacji na metalowych anodach. Zespół wykorzystał wiedzę w zakresie tych procesów, aby stworzyć bezpieczniejsze anody, które umożliwiają długotrwałe przechowywanie energii.