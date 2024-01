Rewolucyjny dron „Lovkiy” wesprze Rosjan w Ukrainie. To rozwiązanie z... USA

Rosyjski producent dronów Hardberry-RusFactor opracował nowy model bezzałogowego statku powietrznego (UAV) inspirowany CV-22 „Osprey”, zwany „Lovkiy” lub „Nimble”. Jest szybszy i ma większy zasięg niż konwencjonalne drony. Trzeba podkreślić, że są to zapewnienia producenta i póki co nie ma mowy o standardowych testach urządzenia, dokonanych przez niezależnych analityków.

Dron szybki jak samolot

Zaprezentowany jedynie na komunikatorze Telegram dron może rozwijać prędkość maksymalną 200 km/h. Model podobnie jak jego słynny pierwowzór V-22 „Osprey”, to rodzaj samolotu, który wykorzystuje moc wirnika do pionowego startu i lądowania, ale porusza się szybko z wirnikami ustawionymi jak samolot. Według prezesa firmy Hardberry-RusFactor Aleksieja Germana plany zakładają zaoferowanie tego unikalnego drona rosyjskiej armii.

- Wszystkie dostępne obecnie na rynku drony do pionowego startu i lądowania są zaprojektowane podobnie: mają kadłub, na którym są cztery wirniki i dołączone skrzydła do pionowego startu — mówi Dmitry Evseev, zastępca dyrektora generalnego firmy, cytowany przez Interesting Engineering. - Jednak te drony to nic innego jak zwykłe quadkoptery, które mogą osiągnąć maksymalną prędkość jedynie 85 kilometrów na godzinę, co czyni je powolnymi i niezdarnym — dodaje.

Trudny do wykrycia przez wroga

Gdy rosyjski dron znajduje się w trybie samolotowym, może zużywać o 70 proc. mniej energii niż te klasyczne i pozostawać w powietrzu 2,5 razy dłużej niż one. To innowacyjne urządzenie może wzbić się na maksymalną wysokość 5 km, przesyłać dane na odległość 50 km, a maksymalny czas lotu wynosi półtorej godziny. Można wystrzelić bez katapulty, a jego obsługa wymaga tylko jednego operatora.