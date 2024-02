„Podwodny superjacht” Powstaje pierwsza wielka łódź podwodna dla miliarderów

Czytaj więcej Technologie Wielkie sterowce wracają na niebo. To może zmienić lotnictwo Pathfinder 1 to testowany właśnie elektryczny sterowiec, który ma zapoczątkować nową erę w lotnictwie. Stworzyła go firma współzałożyciela Google’a Sergeya Brina. Takich projektów jest więcej.

Migaloo negocjuje obecnie z potencjalnymi inwestorami i kupcami z całego świata, których motywacją jest posiadanie „pierwszego na świecie hybrydy superjachtu i łodzi podwodnej”. Co oferuje w zamian? M5 będzie miał takie udogodnienia, jak możliwość korzystania z basenów, jacuzzi, kina, helikoptera, dwóch sześcioosobowych mini łodzi podwodnych, piwnicy z winami czy przeszklonej jadalni na 36 miejsc, z której można obserwować podwodne życie. Pasażerowie mogą też korzystać z bardziej banalnych sposobów spędzania czasu, jak narty i skutery wodne czy kitesurfing.

Gumpold, który rozwija swój projekt od dekady, stoi teraz przed dużym wyzwaniem w pozyskiwaniu nabywców ze względu na obawy o bezpieczeństwo, zwłaszcza po ubiegłorocznej katastrofie łodzi podwodnej Titan, która implodowała na głębokości 3,5 tys. metrów, schodząc do wraku Titanica. Na jej pokładzie zginęło pięć osób, w tym bardzo zamożni obywatele Wielkiej Brytanii i Pakistanu.

Migaloo przekonuje, że nowy statek będzie bezpieczny, obiecując maksymalną ochronę dzięki podwójnemu kadłubowi czy systemom ratunkowym, w tym mini łodziom podwodnym.

Superjachty warte miliardy

Cena zbliżona do 2 mld dolarów wydaje się astronomiczna nawet dla ludzi bardzo bogatych, ale wcale nie jest najwyższa, jeśli chodzi o morskie jachty. Najdroższy taki statek, wart 4,8 mld dol. History Supreme, kupił anonimowy biznesmen z Malezji. Wszystko – od podstawy łodzi, po pokład, jadalnię, relingi i kotwicę – jest pokryte złotem i platyną, na co zużyto ponad 100 ton metali szlachetnych. Wcześniej miano najdroższego i najbardziej luksusowego dzierżył wart 1,5 mld dol. superjacht Eclipse należący do rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza.