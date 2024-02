Chińskie chipy trafią do mózgów. Pekin chce dogonić Neuralink Elona Muska

Chińskie ministerstwo przemysłu i technologii Informacyjnych (MIIT) przedstawiło swoje ambitne plany rozwoju takich produktów do 2025 r., kiedy to kraj ten ma być w stanie nawiązać walkę z Elonem Muskiem, by dwa lata później ją wygrać.

MIIT opublikowało kompleksowy dokument strategiczny w tej sprawie. Chodzi o osiągnięcie przełomu w różnych technologiach, w tym w zakresie fuzji mózgu i komputera oraz chipów mózgopodobnych i modeli neuronowych do przetwarzania mózgu. Celem jest stworzenie przyjaznych dla użytkownika i bezpiecznych produktów interfejsu mózg-komputer z zastosowaniami obejmującymi rehabilitację medyczną, jazdę bez kierowcy i rzeczywistość wirtualną. Umożliwiłoby to sterowanie różnymi urządzeniami za pomocą myśli.

Chipy w mózgu to nadzieja dla chorych

To strategiczne posunięcie następuje po tym, jak Neuralink, na którego czele stoi potentat technologiczny Elon Musk, odnotowuje znaczny postęp. Musk ogłosił niedawno w X, że Neuralink z powodzeniem wszczepił swoje pierwsze urządzenie mózgowe pacjentowi po otrzymaniu w maju 2023 r. zgody FDA na badania na ludziach.

W Chinach w 2019 r. Uniwersytet w Tianjin i państwowa China Electronics Corporation zaprezentowały chip „Brain Talker” przeznaczony do zasilania interfejsów mózg-komputer. Również naukowcy z Uniwersytetu Tsinghua w Pekinie opracowali interfejs mózg-komputer SpiralE.