Sztuczna inteligencja mocno rozpycha się w Polsce. Najnowsze dane

Mimo wszystko część analityków uważa, że nad Wisłą wciąż jeszcze dynamika zaangażowania biznesu w AI jest zbyt mała. Michał Mastalerz, prezes PwC Polska, podkreśla, iż na świecie dominuje pogląd, że technologia staje się kluczowym elementem wpływającym na wartość firmy, tymczasem w Polsce z większym dystansem niż na dojrzałych rynkach podchodzimy do koniecznych inwestycji z tym związanych. – Technologia w opiniach prezesów staje się czynnikiem numer 1, który przynosi i wspiera budowanie długoterminowej wartości. Aż 56 proc. prezesów na świecie uważa, że technologiczny skok będzie miał najistotniejszy wpływ na ich firmy w ciągu najbliższych trzech lat, w porównaniu z „tylko” 39 proc. w naszym kraju – przytacza najnowsze badania PwC.

AI w recyklingu

Eksperci zauważają, że rozwój narzędzi AI to nie tylko wielkie modele językowe (LLM) jak ChatGPT, ale także np. takie obszary jak Visual AI. W branży produkcyjnej widzenie komputerowe może służyć np. do monitorowania stanu elementów linii produkcyjnej, co pozwala na zamawianie elementów zamiennych z odpowiednim wyprzedzeniem, zaś w branży ubezpieczeniowej takie systemy wykorzystywane są do szacowania strat, oceny zniszczeń czy do sprawdzania prawdziwości roszczeń. Z narzędzi AI korzystają też choćby tzw. wirtualne przymierzalnie, które są coraz powszechniejszym rozwiązaniem stosowanym w e-handlu.

Wśród innowacyjnych zastosowań AI warto wskazać np. projekt 2loopTech. Start-up ten pracuje nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w instalacji do recyklingu paneli fotowoltaicznych. Rozwiązanie pozwoli przerabiać 8 tys. ton paneli rocznie i oparte będzie na innowacyjnej technologii opracowanej we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa. Maciej Tora, prezes 2loopTech, tłumaczy, że będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie w recyklingu OZE w Polsce. – Pracujemy nad wykorzystaniem zautomatyzowanych systemów, gdzie dane są przesyłane do Web3 bezpośrednio z maszyny bez interwencji człowieka – wyjaśnia. – Pozwoli to na szybką identyfikację panelu i odpowiedni dobór sekwencyjnego oddzielenia poszczególnych elementów. Rozwiązanie pozwala na nieomal 100-proc. przetworzenie materiałów z których wykonany jest panel PV – kontynuuje.

Deloitte podaje, iż do najczęściej wykorzystywanych w biznesie rozwiązań bazujących na generatywnej AI należą: aplikacje zwiększające produktywność (71 proc.), gotowe apki AI (68 proc.), czy modele, jak np. ChatGPT (56 proc.). – W Polsce obserwujemy podobne tendencje. W pierwszej kolejności firmy decydują się na wdrożenie gotowych aplikacji, później przechodzą do systemów tzw. klasy enterprise. W miarę popularyzacji nowych technologii więcej firm będzie skłaniało się ku tworzeniu nowych rozwiązań opartych na dostępnych modelach, lecz dostosowanych do swoich potrzeb i wykorzystujących wiedzę specyficzną dla danej organizacji – prognozuje Aleksander Pruziński, partner Deloitte.