800 zwojów z Herkulanum

Tekst jest jednym z około 800 zwojów odnalezionych w Herkulanum w XVIII wieku. Archeolodzy odkryli skarb w willi, która mogła należeć do teścia Juliusza Cezara. Do niedawna przeczytanie choćby jednej litery na zwęglonym papirusie wydawało się niemożliwe. Według Nicholasa Wade’a z „New York Timesa” wczesne próby rozwinięcia i odczytania zwojów spowodowały ich nieodwracalne uszkodzenie, a od XIX wieku nie podejmowano żadnych takich prób. Odkrycie słowa „porfiry” otwiera drzwi do ostatecznego rozszyfrowania pozostałych tekstów.