Skuteczność szczepionki zależy od... ramienia. Zaskakujące odkrycie naukowców

W badaniu prowadzonym przez naukowców z Oregon Health & Science University zmierzono odpowiedź immunologiczną we krwi 947 osób, które otrzymały dwie dawki szczepionki przeciwko Covid-19 na początku pandemii. Uczestnikami byli pracownicy OHSU, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniach podczas szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i zostali losowo przydzieleni do dwóch grup - jedna otrzymała drugą dawkę w to samo ramie co za pierwszym razem, a druga grupa w drugie ramię.

Dotychczas lekarze i naukowcy uważali, że wybór ramienia do szczepienia nie ma żadnego znaczenia. Wygląda na to, że nie mieli racji.

Silniejsza odpowiedź immunologiczna

Naukowcy z Oregonu przetestowali próbki surowicy pobrane w różnym czasie po szczepieniu. Odkryli znaczny wzrost wielkości i zakresu odpowiedzi immunologicznej u osób, które otrzymały dawkę przypominającą w inne ramie niż za pierwszym razem – w porównaniu z tymi, którzy dostali obie dawki w to samo ramie. Poprawa odpowiedzi immunologicznej pojawiła się trzy tygodnie po drugiej dawce przypominającej i utrzymywała się przez ponad 13 miesięcy po szczepieniu.