Nadlatuje hipersoniczny następca Blackbirda? To ma być „magiczna” maszyna

Późniejsze poszukiwania następcy SR-71 w USA nie przyniosły rezultatu, w czym przeszkodą były wysokie koszty i problemy technologiczne. Tak jak program „Aurora”, mający dotyczyć samolotu o prędkości ponad Mach 5, rozwijany przez Lockheed Martin. W kolejnych latach Stany Zjednoczone skupiły się na satelitarnym rozpoznaniu oraz na bezzałogowych platformach powietrznych, takich jak RQ-4 Global Hawk. Nie dorównują one jednak SR-71 pod względem prędkości, pułapu i „przeżywalności”.

Jak będzie wyglądał następca Blackbirda?

Wokół potencjalnego następcy Blackbirda na długo zapanowała cisza. Dopiero dwa lata temu pojawiły się informacje świadczące o tym, że Lockheed pracuje nad hipersonicznym następcą swojego słynnego samolotu. Firma pomogła w realizacji „Top Gun Maverick”, w którym Tom Cruise leci fikcyjnym hipersonicznym samolotem Darkstar. Po oscarowej Akademii przedstawiciele Lockheeda zamieścili tweeta i zdjęcia, które rozwiały wątpliwości, czy SR-72 Blackbird powstanie. „Gratulacje @TopGunMovie za otrzymanie sześciu nominacji od @TheAcademy #Oscars95. Aby to uczcić, udostępniamy kilka godnych Mavericka zdjęć prawdziwych samolotów”. Nieoficjalnie mówi się, że już w tym roku może dojść do pierwszego próbnego lotu maszyny.

Aby osiągnąć prędkość hipersoniczną SR-72 będzie miał napęd hybrydowy. Silnik turboodrzutowy ma być wykorzystywany do startów i lądowań, rozpędzając maszynę do prędkości 3 machów. Wtedy ma włączać się silnik strumieniowy ramjet, pozbawiony części ruchomych i wykorzystujący szybki przepływ powietrza do jego sprężenia.

Nowy samolot nie ma jeszcze nazwy, choć określa się go jako SR-72 albo „syn Blackbirda”. Wiadomo już za to, że może być bezzałogowy, a osiągana prędkość przekraczać 5 machów, czyli granicę między lotem naddźwiękowym i hipersonicznym – najpewniej byłoby to 6 Mach. Nowa maszyna byłaby więc w stanie latać sześć razy szybciej od dźwięku, dwa razy szybciej niż Blackbird i trzy razy szybciej niż obecne myśliwce. A przy zastosowaniu silnika z rotacyjną detonacją, jeszcze szybciej.