Chiny ukryją samoloty przed radarami. Tania odpowiedź na B-2 czy F-22 Raptor

W tradycyjnych samolotach stealth, takich jak F-22 Raptor czy B-2 Spirit, stosuje się materiały pochłaniające fale radarowe i specjalny kształt. Technologia plazmowa oznacza inne podejście i wykorzystanie chmury zjonizowanego gazu, aby osiągnąć podobne właściwości.

Tan Chang, naukowiec pracujący nad projektem, podkreśla, że nowa technologia oferuje szereg korzyści, takich jak prostota, regulowany zakres mocy i duża gęstość plazmy. Chińscy naukowcy z Centrum Technologii Plazmowej Instytutu Napędu Lotniczego Xian, zajmującego się obroną powietrzną, sugerują, że to innowacyjne rozwiązanie będzie można wkrótce zastosować w różnych samolotach wojskowych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu Chin na zaawansowane technologie wojskowe.

Zespół przetestował dwa typy urządzeń maskujących. Jedno z nich pokrywa obszary podatne na działanie radarów radioaktywnym izotopem, emitując promienie jonizujące powietrze i tworzące gęstą warstwę plazmy rozpraszającą sygnały radarowe. Drugie rozwiązanie wykorzystuje energię elektryczną o wysokiej częstotliwości do jonizacji gazu na zewnątrz samolotu, tworząc obszar plazmy. Obie metody zostały przetestowane w locie i miały okazać się skuteczne.

Chiny pracują nad plazmą

Opracowano też urządzenie wykorzystujące wiązki elektronów do generowania dużych obszarów zamkniętej plazmy, co jest metodą ujawnioną opinii publicznej po raz pierwszy – czytamy w raporcie SCMP.

W przeciwieństwie do innych metod, takich jak urządzenia do wyładowań plazmowych o zamkniętej częstotliwości radiowej, podejście to oddziela plazmę od generatora, co pozwala na większą elastyczność w projektowaniu wnęk dostosowanych do różnych konstrukcji samolotu. Plazma wytwarzana przez wiązki elektronów zapewnia lepszą regulację, efektywność energetyczną, zmniejszone zapotrzebowanie na energię i redukuje wagę urządzenia, dzięki czemu nadaje się do praktycznego zastosowania. Testy naziemne prototypów wykazały wykonalność ich konstrukcji. - Oczekujemy, że technologia ta zostanie wkrótce wdrożona w Chinach – dodał Tan Chang.