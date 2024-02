Musk: Pierwszy pacjent z czipem w mózgu wyzdrowiał. Steruje komputerem myślami

Choć jeszcze dwa lata temu wydawało się, że amerykańskie władze zablokują rozwój Neuralinka, ponieważ nie chciały się zgodzić na testy na ludziach, to teraz wydaje się, iż doszło do przełomu w technologii opracowywanej przez firmę.

Spółka informuje, że jej pierwszy pacjent, któremu wszczepiono chip mózgowy, całkowicie wyzdrowiał i jest w stanie sterować myszą komputerową za pomocą myśli. - Postęp jest duży i wygląda na to, że pacjent w pełni wyzdrowiał, bez żadnych widocznych skutków ubocznych. Może poruszać myszą po ekranie, po prostu myśląc – powiedział Musk podczas wydarzenia Spaces na platformie mediów społecznościowych X (dawny Twitter).

Miliarder przekazał, że Neuralink próbuje teraz uzyskać od pacjenta jak najwięcej kliknięć przyciskiem myszy. Sama spółka nie odpowiedziała natychmiast na prośbę agencji Reuters o dalsze szczegóły procesu leczenia wspomnianego pacjenta.

Neuralink ma być kluczem do leczenia wielu chorób

W zeszłym miesiącu firmie udało się wszczepić chip swojemu pierwszemu pacjentowi, po otrzymaniu we wrześniu zgody na rekrutację do badania na ludziach. Podczas badań wykorzystano robota chirurgicznego do umieszczenia implantu interfejsu mózg-komputer w obszarze mózgu kontrolującym obszar ruchu, przekazał Neuralink, dodając, że początkowym celem jest umożliwienie ludziom kontrolowania kursora komputerowego lub klawiatury za pomocą myśli.