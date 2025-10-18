Aktualizacja: 18.10.2025 18:32 Publikacja: 18.10.2025 11:30
W jaki sposób AI jest wykorzystywana na wojnie w Ukrainie? / zdjęcie ilustracyjne
Foto: Leanid / Adobe Stock
Według doniesień serwisu, zarówno siły ukraińskie, jak i rosyjskie intensywnie testują i wdrażają technologię sztucznej inteligencji na polu walki, co radykalnie zmienia charakter działań wojennych.
W obecnej wojnie AI jest już wykorzystywana przez obie strony do wyszukiwania celów, gromadzenia informacji wywiadowczych i rozminowywania. Jako przykład BBC podaje rosyjski dron przechwycony przez Ukraińców. Nie był on zwykłym bezzałogowym statkiem powietrznym – dzięki sztucznej inteligencji był w stanie samodzielnie wyszukiwać i atakować cele. Kluczowe było jednak to, że nie wysyłał ani nie odbierał żadnych sygnałów, dzięki czemu nie można było go zagłuszyć.
Przed tego rodzaju technologią ostrzegł w rozmowie z serwisem Serhij Bieskrestnow, który pełniąc funkcję konsultanta ukraińskich sił zbrojnych zbadał wiele dronów.
Dla ukraińskiej armii sztuczna inteligencja stała się już niezastąpiona. Jak ujawnił wiceminister obrony Ukrainy, Jurij Myronenko, AI miesięcznie analizuje ponad 50 tys. nagrań wideo z linii frontu. Pomaga w szybkim przetwarzaniu tych ogromnych ilości danych, identyfikowaniu celów i umieszczaniu ich na mapie. Tym samym wspiera planowanie strategiczne, lepsze wykorzystanie zasobów, a ostatecznie ratuje ludzkie życie.
Czytaj więcej
Moskwa ogłosiła pomyślne przetestowanie nowej broni kinetycznej przeznaczonej do neutralizacji dr...
Sztuczna inteligencja jest już także wykorzystywana przez ukraińską armię na polu walki. Dzięki opartemu na niej oprogramowaniu drony namierzają cel, a następnie samodzielnie pokonują ostatnie kilkaset metrów, aż do zakończenia misji. Ich zagłuszanie jest niemożliwe, a zestrzelenie – niezwykle trudne.
Specjaliści przewidują, że bezzałogowe systemy uzbrojenia wkrótce staną się w pełni autonomiczną bronią mogącą samodzielnie znajdować i niszczyć cele. Jak wyjaśnił Yaroslav Azhniuk, dyrektor generalny ukraińskiej firmy The Fourth Law, żołnierz będzie musiał jedynie nacisnąć przycisk w aplikacji na smartfonie, nie będą wymagane od niego nawet umiejętności pilotażu. Wszystkie pozostałe zadania wykona dron: znajdzie cel, zrzuci ładunki wybuchowe, oceni zniszczenia i wróci do bazy.
– Autonomiczny system sterowany komputerowo może być lepszy od człowieka pod wieloma względami. Może być bardziej spostrzegawczy. Potrafi dostrzec cel szybciej niż człowiek. Może być bardziej zwinny – zaznaczył Azhniuk w rozmowie z BBC, jednocześnie szacując, że do końca 2026 r. w użyciu mogą być już tysiące takich autonomicznych systemów.
Częściowe wdrożenie tego rodzaju systemu w niektórych ukraińskich urządzeniach już nastąpiło, co przyznał wiceminister Jurij Myronenko.
Czytaj więcej
Wykorzystanie sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej może prowadzić do skomplikowanych sporów...
Ukraińscy specjaliści podchodzą jednak ostrożnie do pełnego wykorzystania AI w systemach obronnych i tym samym do ich działania bez udziału człowieka.
Istnieje ryzyko, że sztuczna inteligencja może nie odróżnić ukraińskiego żołnierza od rosyjskiego, ponieważ mogą nosić ten sam mundur, przyznał w rozmowie z BBC Vadym z firmy DevDroid produkującej zdalnie sterowane karabiny maszynowe, które wykorzystują sztuczną inteligencję do automatycznego wykrywania i śledzenia ludzi. Produkowana przez firmę Vadyma broń nie ma jednak opcji automatycznego strzelania z obawy przed ostrzałem własnych żołnierzy.
– Możemy ją włączyć, ale potrzebujemy większego doświadczenia i więcej opinii od wojsk lądowych, aby zrozumieć, kiedy korzystanie z tej funkcji jest bezpieczne – powiedział Vadym.
Pojawiają się również obawy, że w pełni zautomatyzowane systemy mogą naruszać zasady prowadzenia wojny. Trudniejsze może być unikanie krzywdzenia ludności cywilnej lub rozróżnianie żołnierzy, którzy chcą się poddać.
Czytaj więcej
Szwedzki gigant świadczący internetowe usługi finansowe oparte na zasadzie „kup teraz, zapłać póź...
Według wiceministra Jurija Myronenko, w takich sytuacjach ostateczna decyzja powinna należeć do człowieka, chociaż AI mogłaby ułatwić jej podjęcie. Brak jest jednak gwarancji, że państwa lub grupy zbrojne będą przestrzegać w tym zakresie międzynarodowych norm humanitarnych. Z tego powodu jeszcze ważniejsze staje się przeciwdziałanie tym zautomatyzowanym systemom.
BBC przypomina, że ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał ONZ do stworzenia globalnych zasad dotyczących używania sztucznej inteligencji w broni. Stwierdził, że kwestia ta jest „równie pilna, jak zapobieganie rozprzestrzenianiu broni jądrowej”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Według doniesień serwisu, zarówno siły ukraińskie, jak i rosyjskie intensywnie testują i wdrażają technologię sztucznej inteligencji na polu walki, co radykalnie zmienia charakter działań wojennych.
Naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Auburn stworzyli nowy rodzaj materiału, w którym elektrony mogą swobodnie...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
ChatGPT-5, najnowsza wersja chatbota od OpenAI, generuje bardziej szkodliwe odpowiedzi niż poprzedni model, twie...
Naukowcy opracowali rewolucyjną metodę druku 3D, w której wykorzystują hydrożele jako szablony do wytwarzania wy...
Wykorzystanie sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej może prowadzić do skomplikowanych sporów prawnych, zwła...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Inżynierowie z Uniwersytetu Cornella stworzyli pierwszy na świecie „mózg mikrofalowy” – mikroprocesor, który dok...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas