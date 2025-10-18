Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób sztuczna inteligencja zmienia charakter działań wojennych w Ukrainie?

Jakie technologie AI są wykorzystywane przez ukraińskie i rosyjskie siły zbrojne?

Jakie są planowane kierunki rozwoju autonomicznych systemów uzbrojenia?

Jakie dylematy i ryzyka wiążą się z pełnym wykorzystaniem AI w systemach obronnych?

Według doniesień serwisu, zarówno siły ukraińskie, jak i rosyjskie intensywnie testują i wdrażają technologię sztucznej inteligencji na polu walki, co radykalnie zmienia charakter działań wojennych.

Sztuczna inteligencja coraz szerzej wykorzystywana w działaniach wojennych

W obecnej wojnie AI jest już wykorzystywana przez obie strony do wyszukiwania celów, gromadzenia informacji wywiadowczych i rozminowywania. Jako przykład BBC podaje rosyjski dron przechwycony przez Ukraińców. Nie był on zwykłym bezzałogowym statkiem powietrznym – dzięki sztucznej inteligencji był w stanie samodzielnie wyszukiwać i atakować cele. Kluczowe było jednak to, że nie wysyłał ani nie odbierał żadnych sygnałów, dzięki czemu nie można było go zagłuszyć.

Przed tego rodzaju technologią ostrzegł w rozmowie z serwisem Serhij Bieskrestnow, który pełniąc funkcję konsultanta ukraińskich sił zbrojnych zbadał wiele dronów.

Dla ukraińskiej armii sztuczna inteligencja stała się już niezastąpiona. Jak ujawnił wiceminister obrony Ukrainy, Jurij Myronenko, AI miesięcznie analizuje ponad 50 tys. nagrań wideo z linii frontu. Pomaga w szybkim przetwarzaniu tych ogromnych ilości danych, identyfikowaniu celów i umieszczaniu ich na mapie. Tym samym wspiera planowanie strategiczne, lepsze wykorzystanie zasobów, a ostatecznie ratuje ludzkie życie.