Sztuczna inteligencja wykrywa choroby, zanim się pojawią. Medycyna wchodzi w nową erę

Zespół badaczy z McGill University opracował narzędzie sztucznej inteligencji, które potrafi odkrywać markery chorób ukryte dotąd wewnątrz pojedynczych komórek. Naukowcy uważają, że dokładniejsze badanie wnętrza komórek może pomóc wcześniej wykrywać choroby i lepiej dobierać terapie.

Badanie opublikowane w czasopiśmie „Nature Communications” opisuje, jak nowy system, nazwany DOLPHIN, może w przyszłości pomóc lekarzom wcześniej diagnozować choroby i podejmować trafniejsze decyzje dotyczące leczenia.

– To narzędzie może pomóc lekarzom dopasować pacjentów do terapii, które mają największe szanse zadziałać, ograniczając metodę prób i błędów w leczeniu – powiedział główny autor badania, Jun Ding, adiunkt na Wydziale Medycyny McGill University i młodszy naukowiec w Instytucie Badawczym Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia McGill.

AI odkrywa choroby ukryte wewnątrz pojedynczych komórek

Według naukowców markery chorób często objawiają się subtelnymi zmianami w ekspresji RNA, które mogą wskazywać, czy choroba jest obecna, jak poważny ma przebieg lub jak może reagować na określone terapie.

Tradycyjne metody analizy genów łączą te sygnały w jedną zbiorczą wartość dla każdego genu, co może ukrywać istotne różnice i dawać tylko ograniczony obraz tego, co dzieje się wewnątrz komórki.