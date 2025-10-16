Naukowcy ujarzmili elektrony. Komputery i reaktory wejdą na nowy poziom

Aktualizacja: 16.10.2025 23:23 Publikacja: 16.10.2025 20:55
Dzięki odkryciom zespołu naukowców z Auburn można będzie w przyszłości stworzyć jeszcze szybsze komputery. Na zdjęciu: superkomputer Leonardo
Foto: materiały prasowe
Tak zwane elektrydy unieruchomione na powierzchni (Surface Immobilized Electrides – SIE) są nie tylko stabilne i regulowalne, ale także już teraz nadają się do masowej produkcji, co stanowi krok milowy w stosunku do tradycyjnych elektryd.
Naukowcy twierdzą, że dzięki ich odkryciu fabryki będą mogły wytwarzać materiały i związki chemiczne szybciej, taniej i przy mniejszej liczbie etapów produkcji. Powstaną także laptopy, które przetwarzają złożone dane w ciągu sekund, oraz superkomputery uczące się i adaptujące się równie skutecznie jak ludzki mózg. Wszystkie te możliwości zależą od jednego fundamentalnego czynnika: od tego, jak zachowują się elektrony wewnątrz materiałów.
Naukowcy z Uniwersytetu Auburn w stanie Alabama opracowali przełomowy rodzaj materiału, który pozwala badaczom precyzyjnie kontrolować te maleńkie, naładowane cząstki. Ich odkrycie zostało opublikowane w czasopiśmie „ACS Materials Letters”.
Elektrony odgrywają kluczową rolę w niemal każdym procesie chemicznym i technologicznym. Odpowiadają za transport energii, tworzenie wiązań i przewodnictwo elektryczne, stanowiąc podstawę zarówno dla syntezy chemicznej, jak i dla współczesnej elektroniki. Zazwyczaj elektrony są uwięzione w atomach, co ogranicza ich potencjalne zastosowania. Jednak w materiałach znanych jako elektrydy elektrony mogą poruszać się niezależnie, co otwiera drogę do niezwykłych możliwości.
„Ucząc się kontrolować te swobodne elektrony, możemy projektować materiały, które potrafią robić rzeczy, jakich natura nigdy nie przewidziała” – wyjaśnia dr Evangelos Miliordos, profesor nadzwyczajny chemii na Uniwersytecie Auburn i główny autor badania opartego na zaawansowanym modelowaniu komputerowym.
Aby tego dokonać, zespół z Auburn stworzył innowacyjne struktury materiałowe zwane Surface Immobilized Electrides (elektrydy unieruchomione na powierzchni), łącząc prekursory elektronów uwodnionych z trwałymi powierzchniami, takimi jak diament i węglik krzemu. Taka konfiguracja sprawia, że właściwości elektronowe elektrydów są zarówno stabilne, jak i podatne na regulację. Ta wszechstronność nadaje odkryciu ogromny potencjał transformacyjny. Jedna z jego odmian może doprowadzić do powstania potężnych komputerów kwantowych, zdolnych rozwiązywać problemy poza zasięgiem dzisiejszej technologii. Inna może stać się podstawą dla nowoczesnych katalizatorów, przyspieszających kluczowe reakcje chemiczne – potencjalnie rewolucjonizując produkcję paliw, leków i materiałów przemysłowych.
Wcześniejsze wersje elektrydów były niestabilne i trudne do produkcji na większą skalę. Dzięki osadzaniu ich bezpośrednio na stałych powierzchniach, zespół z Auburn przełamał te bariery. „To nauka podstawowa, ale o bardzo realnych konsekwencjach” – podkreśla dr Konstantin Klyukin, profesor nadzwyczajny inżynierii materiałowej na Uniwersytecie Auburn. – „Mówimy o technologiach, które mogą zmienić sposób, w jaki obliczamy i produkujemy” – dodał.
Naukowcy zapewniają, że ich badanie to dopiero początek. Ucząc się, jak okiełznać swobodne elektrony, mogą w przyszłości stworzyć szybsze komputery, mądrzejsze maszyny i nowe technologie, o których ludzkość jeszcze nawet nie śni.
