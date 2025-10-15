Aktualizacja: 15.10.2025 14:39 Publikacja: 15.10.2025 13:36
Prezentacje, analiza rzeczywistych przypadków cyberataków, wymiana doświadczeń – to główne wątki konferencji, która odbyła się 7 października. – Jako bank stale angażujemy się w inicjatywy mające na celu wzmacnianie społecznej odporności na cyberzagrożenia. Nasze działania realizujemy wielowymiarowo – wewnętrznie, skupiając naszą uwagę na pracownikach i klientach, oraz zewnętrznie, chcąc mieć swój wkład w zrównoważony rozwój społeczeństwa. Dzięki wszystkim tym działaniom możemy dbać o bezpieczeństwo naszych klientów oraz budować bezpieczną cyberprzestrzeń w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu – mówił Michał Nagórka, dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Banku.
Prelegentami podczas Akademii cyberPEKAO byli eksperci z obszaru bankowości, technologii oraz cyberbezpieczeństwa. Podczas paneli przedstawiciele Banku Pekao podzielili się doświadczeniami w zakresie budowania kultury cyberbezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem technologicznym. – Należy przedstawiać konkretne przykłady incydentów bezpieczeństwa. Im bardziej życiowa, osobista jest perspektywa tych zagrożeń, tym szybciej pracownicy zwrócą na nie uwagę wykonując obowiązki zawodowe – mówiła Marzena Mielecka, dyrektor Departamentu Zarządzania Rozwojem i Kultury Organizacyjnej podczas dyskusji „Wspólna odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo – organizacja vs dostawcy vs użytkownicy”. – Mówię tutaj oczywiście o edukacji, jednak nie mniej ważne są zabezpieczenia, tworzenie systemów szybkiego ostrzegania, zwracanie uwagi nawet na najmniejsze sygnały. Czujność pracowników na małe problemy czy usterki mityguje ryzykowne sytuacje w przyszłości – dodała Marzena Mielecka.
Z kolei Jan Maria Kowalski, dyrektor Biura Rozwoju Sztucznej Inteligencji w wystąpieniu „Jak AI wpływa na bezpieczeństwo firmy?” omówił zagrożenia i szanse, jakie daje wykorzystanie sztucznej inteligencji. – Sztuczna inteligencja umożliwia wstępną analizę autentyczności otrzymywanych wiadomości, weryfikując między innymi nadawcę, wiarygodność zawartych w nich informacji oraz poprawność językową. Ponadto AI potrafi skutecznie rozpoznać materiały stworzone przez inne systemy sztucznej inteligencji, takie jak obrazy czy filmy. Rynek sztucznej inteligencji dynamicznie się rozwija, a firmy mogą wykorzystać jego potencjał nie tylko w obszarze bezpieczeństwa – na przykład do automatycznej analizy kontrahentów czy monitorowania transakcji – ale również w wielu innych dziedzinach – podkreślał.
Swoimi doświadczeniami w zakresie cyberbezpieczeństwa podzielili się także Adam Lange, ekspert Threat Intelligence, autor branżowych analiz i komentarzy, który specjalizuje się w zagrożeniach geopolitycznych i ich wpływie na systemy finansowe, Adam Haertle, założyciel i redaktor naczelny portalu Zaufana Trzecia Strona oraz jeden z najbardziej rozpoznawalnych ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa w Polsce, Łukasz Krzykwa, dyrektor ds. Security Solutions Commercialization w polskim oddziale Mastercard Europe, Dariusz Walczak, dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Security Solutions na Polskę w Mastercard Europe, Izabela Taborowska, absolwentka informatyki oraz MBA IT specjalizująca się w cyberbezpieczeństwie oraz budowaniu i rozwoju aplikacji oraz Michał Sajdak, twórca Sekurak oraz założyciel Securitum, który specjalizuje się w testach penetracyjnych i edukacji technicznej z zakresu bezpieczeństwa aplikacji. – W obliczu rosnącej liczby cyberzagrożeń, które stają się nieodłącznym elementem współczesnej rzeczywistości, pragniemy wspólnie kształtować świadomość, dzielić się wiedzą oraz wyznaczać kierunki działań na rzecz bezpieczniejszej przyszłości. Hasło przewodnie tegorocznej edycji – „Człowiek to najlepszy firewall” – podkreśla fundamentalną rolę każdego z nas w ochronie cyfrowego świata – podsumował Robert Mazur, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Banku Pekao S.A..
