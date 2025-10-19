Nowe urządzenie działać ma na platformie Android XR – systemie operacyjnym opracowanym wspólnie przez Google i Samsunga specjalnie dla gogli i okularów rzeczywistości rozszerzonej. Współpraca obu firm nie jest przypadkowa. Samsung dostarcza hardware – podzespoły i wyświetlacze – a Google oprogramowanie i sztuczną inteligencję Gemini, która ma odpowiadać za obsługę głosu, gestów i personalizację. Dzięki temu Moohan ma być czymś więcej niż tylko gadżetem – to raczej zapowiedź nowego rodzaju komputerów osobistych, które nie potrzebują klawiatury ani monitora.

Choć Samsung nie zdradził jeszcze wszystkich szczegółów, z przecieków wynika, że gogle mają działać na procesorze Snapdragon XR2+ Gen 2 – jednostce zaprojektowanej specjalnie do obsługi zaawansowanej grafiki 3D, rozpoznawania przestrzeni i śledzenia ruchów użytkownika. Do tego dochodzi 16 GB pamięci RAM, a więc tyle, ile mają dziś potężne laptopy gamingowe, oraz ekran o rozdzielczości nawet 4,3K na każde oko, co zapewni wyjątkową ostrość obrazu i realizm. Zastosowany system kamer pozwoli na tzw. tryb „passthrough” – użytkownik może widzieć swoje realne otoczenie, ale z wirtualnymi nakładkami.

Testujący prototypy dziennikarze z serwisu Tom’s Guide zauważyli, że Moohan oferuje „zadziwiająco ostry obraz i wygodne dopasowanie”, choć wciąż trwają prace nad poprawą odwzorowania kolorów i jasności w trybie rzeczywistości mieszanej. Jedną z ciekawostek jest też inteligentne przyciemnianie osób w tle, co zwiększa wrażenie głębi 3D.

Według przecieków cena Moohana ma wynosić od 2000 do 2800 dol., czyli znacznie mniej niż Vision Pro (ok. 3500 dol.), ale wciąż pozostanie sprzętem klasy premium.

Gogle kontra okulary

Choć potocznie wszystkie urządzenia XR nazywa się „okularami”, w rzeczywistości dzielą się one na dwa segmenty: smart glasses i gogle VR/MR. Te pierwsze – lekkie i wyglądające jak zwykłe okulary – służą głównie do wyświetlania informacji i prostych elementów AR. Drugie, czyli gogle, całkowicie zasłaniają oczy, tworząc pełne środowisko wirtualne lub mieszane (VR/MR), jak w przypadku Apple Vision Pro. Właśnie w tę kategorię ma celować projekt Moohan – urządzenie premium z zaawansowanymi funkcjami immersji, a nie „zwykłe” inteligentne okulary.

Projekt Samsunga jest bezpośrednią odpowiedzią na Apple Vision Pro, najdroższe i najbardziej zaawansowane gogle XR na rynku (Polska nie jest wymieniona w krajach sprzedaży przez Apple). Apple postawiło jednak na zamknięty ekosystem. Samsung i Google idą w odwrotnym kierunku. Ich Android XR ma być platformą otwartą, dostępną dla różnych producentów i twórców oprogramowania, podobnie jak klasyczny Android na smartfonach. To może sprawić, że już w 2026 r. pojawi się fala nowych urządzeń XR – nie tylko od Samsunga, ale też np. Asusa, Lenovo czy Sony.