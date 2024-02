Sztuczna inteligencja przerobi książki na bestsellery i hity filmowe

Wielka reforma książek

Dzięki tej inwestycji łączna suma zebrana przez Inkitt wyniesie 117 milionów dolarów, a firma jest już wyceniana na ok. 400 milionów dolarów. Wraz ze wzrostem liczby telefonów komórkowych i aplikacji, które zajmują wolny czas konsumentów, od dwudziestu lat poziom czytelnictwa spada. W 2022 r., ostatnim roku monitorowanym przez Biuro Statystyki Pracy, przeciętny dorosły Amerykanin czytał tylko około 15 minut dziennie, w porównaniu z ponad 20 minutami dziennie kilka lat wcześniej. Średnia liczba przeczytanych (i ukończonych) książek również spadła do około 5 rocznie. W Polsce wygląda to jeszcze gorzej, ok. 60 proc. Polaków nie czyta rocznie ani jednej książki.

Czytaj więcej Technologie Deepfake zachwieje państwami. Sztuczna inteligencja mnoży fałszywe treści Wygenerowany głos Joe Bidena zniechęcający do wyborów i spreparowany film porno z udziałem piosenkarki Taylor Swift to ledwie zapowiedź plagi deepfake’ów.

Inkitt przeciwstawia się temu trendowi, ale opierając się na nim. Uważa, że może wygenerować większą ilość czasu na czytanie i zaangażowanie użytkowników, koncentrując się na bardziej innowacyjnych sposobach dostarczania książek, tworząc rozdziały, które są krótsze i łatwiejsze do odczytania na urządzeniach mobilnych oraz włączając szereg efektów (takich jak jako dźwięki) w całym tekście, aby uczynić czytanie bardziej dynamicznym.