50-krotne przebicie na odzysku złota ze starej elektroniki. Wykorzystano... ser

Przekształcenie materiałów podstawowych w złoto było jednym z nieuchwytnych celów dawnych alchemików. Teraz profesor Raffaele Mezzenga z Wydziału Nauk i Technologii o Zdrowiu w ETH Zurich osiągnął coś w tym stylu. Oczywiście nie przekształcił innego pierwiastka chemicznego w złoto, jak starali się to zrobić alchemicy. Udało mu się jednak odzyskać złoto z odpadów elektronicznych, wykorzystując produkt uboczny procesu produkcji sera.

Jak zdobyć złoto

Naukowcy do nowej metody wykorzystali gąbki białkowe, produkty uboczne powstające w procesie produkcji sera. Mają znacznie lepiej nadawać się do odzyskiwania metalu szlachetnego z elektrośmieci w stosunku do obecnie stosowanych metod. Dodatkowo zespół podkreśla, że jest to metoda zrównoważona, jeśli chodzi o wpływ na środowisko naturalne, a do tego opłacalna z komercyjnego punktu widzenia. W ramach badania naukowcy odzyskali 450-miligramową bryłkę 22-karatowego złota z zaledwie 20 starych płyt głównych komputerów.

Z ustaleń wynika, że koszty zakupu materiałów źródłowych i koszty energii w całym procesie są 50 razy niższe niż wartość złota, które można odzyskać. Aby odzyskać złoto, naukowcy zdenaturowali białka serwatkowe w kwaśnych warunkach i w wysokich temperaturach, tworząc zawiesinę białkową, którą suszyli, tworząc gąbkę. Następnie usunęli metalowe części z płyt głównych, rozpuścili je w kąpieli kwasowej, aby umieścić w roztworze gąbkę z włókna białkowego, aby przyciągnąć jony złota. Podczas gdy jony innych metali również mogą przylegać do takich włókien, jony złota robią to znacznie wydajniej i szybciej. Następnie naukowcy podgrzali gąbkę, zamieniając jony złota w płatki, które następnie stopili w bryłkę złota.



Ekologiczna metoda odzysku złota

Stosując metodę opisaną w czasopiśmie „Advanced Materials", udało im się uzyskać bryłkę, która składała się w 91 proc. ze złota – resztę stanowiła miedź – co odpowiadało masie 22 karatów.