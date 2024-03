Olbrzymie działo wystrzeli statek w kosmos. Chiny nie potrzebują rakiet

Aby przetestować technologię, China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) będzie korzystać z długiego na 1,93 km obiektu testowego maglev w Datong. Pierwotnym celem tego ośrodka badawczego było dostarczenie kluczowej platformy testowej dla technologii lewitacji magnetycznej w rurze niskopróżniowej. Obecnie rura jest używana do testów lotniczych ze względu na zdolność do napędzania ciężkich przedmiotów do prędkości 1000 km/h. Obiekt testowy Datong ma zostać wydłużony do 60 km/h, aby w przyszłości pozwalać na osiąganie maksymalnej prędkości 5000 km/h.

Elektromagnetyczne wyrzutnie obniżą koszty

Według SCMP ośrodek w Datong jest uważany za jeden z najbardziej zaawansowanych w dziedzinie urządzeń napędzanych technologią elektromagnetyczną na świecie. Obok Chin również Amerykanie są zaawansowani w pracach nad elektromagnetycznymi systemami startowymi. Już w latach 90. NASA próbowała zbudować taką wyrzutnię o wysokości 15 metrów, ale projekt porzucono z powodu trudności technicznych i braku funduszy. Skupiono się na opracowywaniu technologii katapult elektromagnetycznych.

Działa elektromagnetyczne mogą posłużyć do wystrzeliwania nie tylko samolotów kosmicznych, ale i satelitów.

Kalifornijski start-up Longshot buduje działo z lufą o długości blisko 10 km, które będzie w stanie wysyłać na orbitę satelity i zaopatrzenie dla stacji kosmicznych. Z kolei SpinLaunch tworzy coś w rodzaju kosmicznej katapulty. Ten akcelerator orbitalny jest napędzany elektrycznie. Składa się z dużej komory próżniowej, linki hipersonicznej, mechanizmu zwalniającego i tunelu startowego. W komorze znajduje się wirówka, która kręcąc się z ogromną prędkością, wyrzuca ładunek. Możliwe jest nawet kilkadziesiąt takich „strzałów” dziennie. Prace nad takim rozwiązaniem umożliwił postęp w dziedzinie produkcji nanorurek i włókien węglowych. Inżynierowie zmagają się bowiem z problemem nagrzewania się pocisku i ogromnych przeciążeń.